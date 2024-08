CEO da gigante dos enxovais nos Estados Unidos, Richard Harary lista principais itens que estão em alta no momento

Atenção mamães de plantão, o ano de 2024 tem trazido cada vez mais novas tendências de mercado no segmento de produtos voltados para bebês. Neste ano, o que tem estado muito em alta são produtos voltados para a segurança e bem-estar dos pequenos. Segundo o empresário Richard Harary, CEO da MacroBaby, uma das mais renomadas lojas de enxovais para bebês em Orlando, a prioridade atualmente tem sido manter os filhos seguros, mas sem abrir mão da conveniência para os pais.

“Produtos multifuncionais, que acompanham o desenvolvimento da criança em diferentes fases, estão se tornando cada vez mais populares”, explica o empresário, que recebe grandes personalidades da mídia como Xuxa, Sabrina Sato e Virginia em sua loja. Outro destaque é o aumento na demanda por itens que oferecem conectividade com smartphones, permitindo aos pais monitorar e personalizar as experiências dos filhos. Exemplos incluem babás eletrônicas com monitoramento em tempo real e produtos integrados a aplicativos móveis.

As inovações tecnológicas estão revolucionando o mercado de produtos para bebês. Richard Harary menciona o crescimento da procura por itens com recursos inteligentes, como carrinhos de bebê com tecnologia de autocondução e monitores de bebê equipados com inteligência artificial para análise de padrões de sono. “Esses avanços não apenas facilitam a vida dos pais, mas também proporcionam um maior senso de segurança”, afirma.

Outra tendência em ascensão é a busca por produtos sustentáveis e eco-friendly. A MacroBaby tem respondido a essa demanda com a introdução de uma linha completa de produtos de bamboo da marca PrimoPassi. “Os pais estão mais conscientes do impacto ambiental das suas escolhas, e isso se reflete na popularidade de fraldas reutilizáveis, roupas de materiais orgânicos e brinquedos de madeira certificados”, destaca Harary. Além disso, há um interesse crescente em produtos com embalagens recicláveis e fabricados por empresas que adotam práticas sustentáveis.

Foto: Divulgação via EGOBrazil