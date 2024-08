Humanidade esgota recursos naturais para 2024

A humanidade está utilizando os recursos naturais a uma taxa 1,7 vezes superior à capacidade dos ecossistemas do planeta de se regenerarem, segundo um alerta da organização internacional Global Footprint Network. No relatório "Estimating the Date of Earth Overshoot Day 2024" - Estimando a data do Dia da Sobrecarga da Terra em 2024, em português - a organização revela que, a partir de 1º de agosto, a humanidade esgotou todos os recursos naturais disponíveis para 2024, começando a consumir os recursos de 2025.

De acordo com o relatório, em 1971, a capacidade dos recursos naturais ainda cobria praticamente todo o ano. Em 1993, esse limite foi alcançado apenas em novembro. A organização internacional destaca que a utilização excessiva dos recursos está afetando negativamente os oceanos, contribuindo para o desmatamento, a erosão do solo, a perda da biodiversidade e o aumento das concentrações de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, o que intensifica o aquecimento global.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) também lança um alerta no relatório “Global Resources Outlook 2024” - Panorama Global de Recursos 2024, em português. De acordo com o documento, na página 10, a extração de recursos naturais triplicou nas últimas décadas, revelando uma crescente disparidade entre países industrializados e de baixa renda quanto às causas da crise ambiental. O relatório prevê, ainda, na página 14, que a extração de recursos pode aumentar em até 60% até 2060, prejudicando não apenas as metas climáticas globais, mas também a prosperidade econômica e o bem-estar humano.

Daniel Maximilian Da Costa, fundador e principal executivo do Latin American Quality Institute (LAQI), reforça a necessidade urgente de uma mudança no mundo empresarial. Com base na publicação "Mundo Empresarial, Sustentabilidade e Oportunidades", publicada na página 31 da “Quality Magazine”, ele enfatiza a importância de integrar práticas sustentáveis nas estratégias corporativas.

"É necessário considerar essa realidade. Líderes precisam adotar políticas de responsabilidade social corporativa que incluam objetivos de sustentabilidade. Isso se traduz em iniciativas como o uso de energia renovável, a redução das emissões de carbono e a gestão eficiente dos resíduos, contribuindo para a preservação dos recursos naturais", afirma.