Médico é agredido por paciente em Centro de Saúde

Fechado. Assim está o Centro de Saúde do Bairro Goiânia, zona nordeste de Belo Horizonte, por causa da invasão de uma paciente que agrediu um médico com um soco no rosto.

Segundo informações de funcionários da unidade, a mulher chegou ao posto por volta das 8h30 e entrou na fila, que tinha três pessoas a sua frente.

Ela se mostrava nervosa e insatisfeita, dizendo que a demora no atendimento era muito grande. Em determinado instante, ela invadiu um consultório, agrediu um médico e quebrou um computador.

Imediatamente funcionários do Centro de Saúde acionaram a Guarda Municipal, que compareceu e prendeu a mulher.

O médico foi levado para atendimento na própria unidade. Não foi encontrado nenhum ferimento ou contusão e ele foi liberado.

O fato gerou tumulto e o atendimento foi suspenso com as portas do Centro de Saúde sendo fechadas.

Nota

Em nota distribuída, a Prefeitura de Belo Horizonte lamenta o ocorrido no Centro de Saúde Goiânia.

“Nesta manhã, uma paciente que é acompanhada por equipe da unidade invadiu um consultório, agrediu um médico e danificou um computador. A mulher, que estava muito nervosa, foi acolhida e medicada. O profissional agredido foi prontamente acolhido e acionado o fluxo de abordagem a episódios de violência, procedimento que direciona gestor, trabalhador e usuário e quais providências devem ser adotadas em cada situação.”

Ainda não há previsão para o restabelecimento do atendimento ao público.