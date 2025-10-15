Assine
MG: idoso esfaqueado é indiciado por agressão e importunação sexual

Jovem que tentou matar o idoso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, também foi indiciado e vai responder pelo crime de tentativa de homicídio

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
15/10/2025 18:53

Uberlândia: Idoso esfaqueado é indiciado por agressão e importunação sexual
Idoso esfaqueado é indiciado por agressão e importunação sexual em Uberlândia, no Triângulo Mineiro crédito: VinÃ­cius Lemos

A Polícia Civil indiciou por agressão e importunação sexual o idoso que foi esfaqueado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por um jovem de 18 anos. O homem segue internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia sob escolta policial. O jovem também está detido e vai responder por tentativa de homicídio, sendo indiciado no mesmo inquérito.

A Delegacia de Homicídios apurou que no dia do fato, 27 de setembro, o idoso teria passado a mão no rapaz dentro de um ônibus. Ambos desceram do veículo no bairro Pacaembu e houve uma discussão. O homem deu um soco no jovem, que sacou uma faca e o golpeou diversas vezes.

A Polícia Militar conseguiu prender o rapaz horas depois no bairro Jardim Ipanema, enquanto o ferido foi levado ao HC-UFU em estado grave.

O laudo pericial confirmou que a vítima sofreu ferimentos graves em diversas partes do corpo, mas principalmente no abdômen.

Durante as diligências, a Polícia Civil reuniu provas objetivas e testemunhais, analisou imagens, laudos periciais e depoimentos, concluindo que o episódio não teve motivação patrimonial, "mas decorreu de uma reação emocional imediata a uma provocação injusta", diz o inquérito.

O relatório final foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

Tópicos relacionados:

minas-gerais pcmg triangulo-mineiro triplo-crime uberlandia

