AGRESSÃO NA ESCOLA

Aluno leva ‘tesourada’ em escola após discussão e pode perder a visão

Estudante arremessou tesoura na direção de colega após um desentendimento na Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes, em Juiz de Fora

23/10/2025 22:49

Quando a polícia chegou à Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes, aluna apontada como responsável pela agressão já havia saído
Quando a polícia chegou à Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes, aluna apontada como responsável pela agressão já havia saído

Um aluno da Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes, no Bairro Teixeiras, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, ficou ferido após ser atingido no olho por uma tesoura arremessada por uma colega. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que não divulgou a idade dos envolvidos. Segundo a autoridade policial, conforme a direção da escola, o caso ocorreu após um desentendimento entre os estudantes.

A ocorrência foi registrada na última segunda-feira (20/10). A aluna teria arremessado a tesoura em direção ao colega, atingindo o olho direito da vítima. O responsável pelo estudante o levou a uma unidade de saúde, onde foi constatado trauma com perfuração ocular e risco de perda total da visão.

Quando os militares chegaram à escola, a aluna — menor de idade — já havia deixado o local. A equipe realizou diligências até a residência da estudante, mas não conseguiu contato com os responsáveis. O caso foi registrado como ato infracional análogo à lesão corporal grave

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) informou, em nota, que repudia qualquer forma de agressão e violência no ambiente escolar, reafirmando o "compromisso com a construção de espaços educativos seguros e acolhedores".

Segundo a pasta, a direção da escola agiu imediatamente para oferecer assistência ao aluno ferido e acionou os responsáveis pelos estudantes, a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

"A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Juiz de Fora, responsável pela coordenação da escola, está elaborando um plano de ação para reforçar a mediação de conflitos e as ações de prevenção da violência no ambiente escolar", informou a SEE-MG. 

Questionada sobre o estado de saúde da vítima, a SEE-MG não havia respondido até o fechamento desta edição.  

Tópicos relacionados:

juiz-de-fora lesao-corporal-grave minas-gerais violencia-nas-escolas

