MG: grávida endividada com agiotas vira refém ao ter casa invadida

Três homens, de 22, 27 e 29 anos, foram presos nessa quarta-feira (22/10) em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, após invadirem a residência de uma mulher grávida, de 26, e ameaçá-la de morte por causa de uma dívida relacionada à agiotagem. O caso ocorreu na Avenida Antônio Fonseca Filho, no Bairro Antônio Fonseca.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram vistos pulando o muro da casa e, em seguida, moradores ouviram barulhos indicando que algo estava sendo quebrado dentro do imóvel. Ainda de acordo com o denunciante, foi possível ouvir gritos vindo do imóvel.

Os militares foram ao local e conseguiram contato com a vítima, que contou ter sido agredida e ameaçada por dois agiotas que invadiram sua residência.

A mulher relatou que havia contraído uma dívida de R$ 600 com os criminosos e tentou quitá-la várias vezes, mas o grupo sempre aumentava o valor, que já somava R$ 1.900. Durante a invasão, um dos suspeitos tomou o celular da vítima e exigiu a senha. Diante da recusa, ele quebrou o aparelho e passou a ameaçá-la com uma máquina de cortar cabelo.

"Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram dois dos suspeitos escondidos atrás de um cômodo. O terceiro envolvido foi detido do lado de fora, dentro de um Renault Duster branco, que teria sido usado na ação criminosa", informou a assessoria da Polícia Militar em Divinópolis.

Com o trio, a PM apreendeu três celulares, R$ 40 em dinheiro e o veículo utilizado no crime. Eles foram presos pelos crimes de extorsão, dano, violação de domicílio, cárcere privado e associação criminosa, sendo encaminhados à delegacia da Polícia Civil na cidade.

Segundo a corporação, todos possuem extensa ficha criminal. O homem de 22 anos já tem passagens por extorsão, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. O de 27 anos tem registros por lesão corporal, enquanto o de 29 anos — egresso do sistema prisional no último dia 15 e monitorado por tornozeleira eletrônica — tem antecedentes por tráfico, porte ilegal de arma, lesão corporal, furto e receptação.

