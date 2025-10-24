PBH lança programa de ampliação de atendimento para pessoas com TEA

O programa Entrelaçar, que tem como objetivo fortalecer e ampliar o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na capital mineira, foi lançado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta sexta-feira (24/10). De acordo com o Executivo municipal, o foco principal é a oferta de acompanhamento multiprofissional.

"Entrelaçar é juntar a Secretaria de Saúde com a de Educação, com a de Esportes, com a de Cultura, e mostrar para as pessoas que a gente está preocupado”, afirmou o prefeito Álvaro Damião (União Brasil). De acordo com a PBH, o programa tem como objetivos aumentar a oferta de diagnóstico e reabilitação, qualificar a assistência e garantir planos terapêuticos individualizados.

Além disso, uma das estratégias a ser adotada é a promoção da integração entre os serviços da rede SUS-BH. Segundo o Executivo municipal, mais de 15 mil atendimentos a pessoas com TEA já foram realizados pela rede SUS-BH este ano.

A PBH explica ainda que os serviços municipais de atendimento para casos suspeitos ou confirmados de pessoas com Transtorno do Espectro Autista atuam de forma integrada, com início nos centros de saúde. “Quando há necessidade de acompanhamento especializado, os pacientes são cadastrados de acordo com critérios clínicos e avaliados pela equipe de regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), podendo ser encaminhados, por exemplo, para um dos Centros de Referência em Reabilitação (Creabs) ou para clínicas conveniadas”, informa a prefeitura.

Santa Casa

Parte do plano de ampliação de atendimento, uma unidade voltada para crianças e adolescentes com TEA será instalada na Santa Casa de BH a partir da próxima segunda-feira (27/10). O novo serviço será voltado ao público de 0 a 18 anos, com prioridade para crianças e adolescentes de 2 a 12 anos – faixa considerada estratégica para o cuidado, de acordo com a PBH.

A equipe multiprofissional de atendimento na Santa Casa será formada por médico neuropediatra, psiquiatra infantil, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo, fisioterapeuta e nutricionista.

Serão ofertados cerca de 80 atendimentos por mês. De acordo com a PBH, “à medida que as metas terapêuticas forem alcançadas, os pacientes serão gradualmente referenciados de volta aos centros de saúde, garantindo a continuidade do cuidado de forma integral, mesmo após a assistência especializada”.

A unidade da Santa Casa BH receberá pacientes exclusivamente por meio de encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, via regulação. Não haverá atendimento por demanda espontânea, informa a PBH.