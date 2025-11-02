Assine
SUSTO

Militares ficam feridos após acidente durante perseguição no Sul de Minas

Acidente aconteceu no Centro de Pouso Alegre depois que o motorista de um carro de passeio desrespeitou a ordem de parada da via e colidiu com viatura da PM

02/11/2025 17:29

Viatura da PM fica presa entre prédio e poste após acidente em Pouso Alegre
Militares perseguiam uma motocicleta sem placa, em fuga, quando foram surpreendidos por outro veículo crédito: Redes Sociais / Reprodução

Uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) se envolveu em um acidente durante uma perseguição em Pouso Alegre (MG), no Sul do estado, na madrugada deste domingo (2/11). A viatura colidiu de frente com um carro no cruzamento da Avenida Duque de Caxias, com a Rua Adalberto Ferraz.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares perseguiam uma motocicleta sem placa, que estava em fuga, quando foram surpreendidos por outro veículo cujo motorista não respeitou a ordem de parada obrigatória. Com o impacto da batida, a viatura ficou presa sobre o passeio, entre um imóvel e um poste de energia.

O militar que conduzia o carro oficial realizou o teste do etilômetro, que deu resultado negativo. Já o motorista do outro veículo se recusou a fazê-lo

Ainda de acordo com a PMMG, os ocupantes da viatura e do segundo carro sofreram ferimentos leves e foram levados ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio. O grupo foi liberado após receber atendimento médico. 

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito minas-gerais pmmg policia pouso-alegre

