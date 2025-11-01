Acidente entre carro, caminhão e ônibus deixa um ferido em Betim
Motorista do ônibus ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Um acidente envolvendo um ônibus, um carro de passeio e um caminhão mobilizou duas equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) na madrugada desta sábado(01/11) na BR-262, no trevo com a Rodovia Fernão Dias, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma pessoa ficou ferida.
Segundo os militares, o motorista do ônibus, um homem de 35 anos, ficou com o pé preso ao painel do veículo e os bombeiros precisaram utilizar técnicas de desencarceramento para retirá-lo.
O condutor foi levado para atendimento médico por uma ambulância da Way 262, concessionária responsável pela via, que também ficou responsável pela retirada dos veículos da pista.
