COLISÃO NA ESTRADA

Acidente entre carro, caminhão e ônibus deixa um ferido em Betim

Motorista do ônibus ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024.
01/11/2025 12:28

Motorista do caminhão ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelos bombeiros
Motorista do caminhão ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelos bombeiros

Um acidente envolvendo um ônibus, um carro de passeio e um caminhão mobilizou duas equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) na madrugada desta sábado(01/11) na BR-262, no trevo com a Rodovia Fernão Dias, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma pessoa ficou ferida.

Segundo os militares, o motorista do ônibus, um homem de 35 anos, ficou com o pé preso ao painel do veículo e os bombeiros precisaram utilizar técnicas de desencarceramento para retirá-lo. 

O condutor foi levado para atendimento médico por uma ambulância da Way 262, concessionária responsável pela via, que também ficou responsável pela retirada dos veículos da pista.

