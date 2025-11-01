Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Carreta tomba e interdita a BR-381 em Minas

A carga, óleo, derramou na pista, provocando risco de derrapagem

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
01/11/2025 10:57 - atualizado em 01/11/2025 10:58

compartilhe

SIGA
x
Trecho da BR-381, próximo a Carmópolis, está interditado desde os raios de sol
Trecho da BR-381, próximo a Carmópolis, está interditado desde os raios de sol crédito: Google street view

O tombamento de uma carreta de óleo, no final da madrugada deste sábado (1/11), interdita o trânsito de veículos no quilômetro 584 da BR-381, próximo a Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste de Minas Gerais, provocando um engarrafamento de cerca de cinco quilômetros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações da concessionária Arteris, a carreta estava carregada com óleo que vazou na pista, provocando o risco de derrapagem de veículos.

Leia Mais

Em função disso, a estrada foi interditada desde o quilômetro 583 até o 588. Não existe previsão de liberação, pois a prioridade é fazer a retirada da carreta. Em seguida, o Corpo de Bombeiros deverá fazer a lavagem da pista e jogar  serragem no asfalto para evitar novos acidentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Arteis, um desvio está sendo feito por dentro de Carmópolis de Minas.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-381 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay