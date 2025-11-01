Carreta tomba e interdita a BR-381 em Minas
A carga, óleo, derramou na pista, provocando risco de derrapagem
O tombamento de uma carreta de óleo, no final da madrugada deste sábado (1/11), interdita o trânsito de veículos no quilômetro 584 da BR-381, próximo a Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste de Minas Gerais, provocando um engarrafamento de cerca de cinco quilômetros.
Segundo informações da concessionária Arteris, a carreta estava carregada com óleo que vazou na pista, provocando o risco de derrapagem de veículos.
Em função disso, a estrada foi interditada desde o quilômetro 583 até o 588. Não existe previsão de liberação, pois a prioridade é fazer a retirada da carreta. Em seguida, o Corpo de Bombeiros deverá fazer a lavagem da pista e jogar serragem no asfalto para evitar novos acidentes.
De acordo com a Arteis, um desvio está sendo feito por dentro de Carmópolis de Minas.