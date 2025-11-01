Carreta faz manobra proibida e interdita Avenida Amazonas em BH
Carreta bateu em muro e ficou atravessada, fechando pista no sentido Centro da capital
Uma manobra errada do motorista de uma carreta terminou em um grave acidente, que interdita, parcialmente, a Avenida Amazonas, na altura do Bairro Barroca, na Região Oeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta de 6h deste sábado (01/11), no sentido Centro.
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista da carreta tentou fazer uma manobra proibida. Acabou perdendo o controle da direção e bateu contra um muro de um galpão.
O tráfego de veículo nesta manhã é feito em apenas uma pista, mas para a retirada da carreta, a avenida terá de ser fechada. Para isso, a BHTrans está isolando toda a área, com cones e fitas zebradas.
O trânsito para quem segue de Contagem para o Centro de Belo Horizonte está sendo desviado para a rua Campos Elíseos, que tem trânsito lento. Carretas de grande porte estão sendo obrigadas a pegar a Avenida Silva Lobo e seguir para a Via Expressa. A Defesa Civil está no local e acompanha a situação.