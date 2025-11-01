Assine
ACIDENTE

Atropelamento complica trânsito no Anel Rodoviário de BH

Vítima foi atropelada por caminhão e socorrida pelo Samu que a levou para a uma UPA da capital

ID
Ivan Drummond
Ivan Drummond
01/11/2025 10:43 - atualizado em 01/11/2025 10:43

Tráfego ficou complicado com o fechamento de pistas no Anel Rodoviário
Tráfego ficou complicado com o fechamento de pistas no Anel Rodoviário crédito: Edésio Ferreira/EM/D. A. Press

O trânsito é ruim na manhã deste sábado (1/11), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, onde um pedestre foi atropelado por um caminhão, na altura do Bairro Madres Gertrudes, no sentido Rio de Janeiro.

A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para a UPA da capital. No entanto, até o momento,  não há informação sobre o estado de saúde dela.

Para que a perícia possa fazer seu trabalho, parte da pista está interditada, o que torna o trânsito complicado.


Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito anel-rodoviario atropelamento bh

