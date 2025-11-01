Atropelamento complica trânsito no Anel Rodoviário de BH
Vítima foi atropelada por caminhão e socorrida pelo Samu que a levou para a uma UPA da capital
O trânsito é ruim na manhã deste sábado (1/11), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, onde um pedestre foi atropelado por um caminhão, na altura do Bairro Madres Gertrudes, no sentido Rio de Janeiro.
A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para a UPA da capital. No entanto, até o momento, não há informação sobre o estado de saúde dela.
Para que a perícia possa fazer seu trabalho, parte da pista está interditada, o que torna o trânsito complicado.
Matéria em atualização