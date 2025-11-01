Assine
ATROPELAMENTO

Lobo-guará é resgatado pelos bombeiros em rodovia de Minas

Animal que é ameaçado de extinção foi atropelado e encontrado em valeta às margens de rodovia

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
01/11/2025 11:46

Animal foi encontrado numa valeta, à beira da estrada, e não conseguia se levantar
Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram, no início da manhã deste sábado (1/11) um lobo-guará, que estava ferido por ter sido atropelado. O animal foi encontrado  dentro de uma valeta no quilômetro quatro da rodovia que liga Ritápolis a São João del Rey.

De acordo com os bombeiros, ele estava bastante ferido e não conseguia se levantar. Depois de feito o resgate, o lobo-guará foi colocado em uma jaula e transportado até uma clínica veterinária, em Barbacena, para atendimento especializado.

O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é uma espécie típica do cerrado brasileiro e encontra-se ameaçada de extinção, sendo protegido por lei.

estrada lobo-guara mg resgatado

