Lobo-guará é resgatado pelos bombeiros em rodovia de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram, no início da manhã deste sábado (1/11) um lobo-guará, que estava ferido por ter sido atropelado. O animal foi encontrado dentro de uma valeta no quilômetro quatro da rodovia que liga Ritápolis a São João del Rey.

De acordo com os bombeiros, ele estava bastante ferido e não conseguia se levantar. Depois de feito o resgate, o lobo-guará foi colocado em uma jaula e transportado até uma clínica veterinária, em Barbacena, para atendimento especializado.

O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é uma espécie típica do cerrado brasileiro e encontra-se ameaçada de extinção, sendo protegido por lei.

