Lobo-guará é resgatado pelos bombeiros em rodovia de Minas
Animal que é ameaçado de extinção foi atropelado e encontrado em valeta às margens de rodovia
compartilheSIGA
Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram, no início da manhã deste sábado (1/11) um lobo-guará, que estava ferido por ter sido atropelado. O animal foi encontrado dentro de uma valeta no quilômetro quatro da rodovia que liga Ritápolis a São João del Rey.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
De acordo com os bombeiros, ele estava bastante ferido e não conseguia se levantar. Depois de feito o resgate, o lobo-guará foi colocado em uma jaula e transportado até uma clínica veterinária, em Barbacena, para atendimento especializado.
- Bombeiros de Minas salvam gato preso a 8 metros de altura
- Homem é preso ao deixar pitbull acorrentado até a morte
- Zoológico de BH ajuda na preservação de espécies ameaçadas de extinção
O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é uma espécie típica do cerrado brasileiro e encontra-se ameaçada de extinção, sendo protegido por lei.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia