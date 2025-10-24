Assine
overlay
Início Gerais
CRUELDADE

Homem é preso ao deixar pitbull acorrentado até a morte

Outro cão, da raça akita, foi encontrado preso em condições precárias no mesmo imóvel, em Divinópolis (MG)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/10/2025 07:53

compartilhe

SIGA
x
Homem de 34 anos foi preso depois de deixar um cachorro da raça pitbull morrer acorrentado em condições de abandono
Homem de 34 anos foi preso depois de deixar um cachorro da raça pitbull morrer acorrentado em condições de abandono crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 34 anos foi preso nessa quinta-feira (23/10) em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, depois de deixar um cachorro da raça pitbull morrer acorrentado em condições de abandono. A prisão foi feita por militares do Policiamento de Meio Ambiente durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Candidés.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, o animal estava preso por uma corrente metálica, já sem vida, e apresentava magreza extrema, sem acesso a água potável nem alimentação adequada. Durante a vistoria, os policiais ainda localizaram outro cão, da raça akita, também acorrentado em uma área sem cobertura ou proteção contra sol e chuva.

Leia Mais

O Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental (Crevisa) de Divinópolis foi acionado e recolheu o corpo do pitbull. Já o akita foi entregue a uma tutora responsável, que ficará temporariamente com o animal sob guarda e custódia supervisionada.

O homem foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais na Delegacia da Polícia Civil. Além disso, foram lavrados dois autos de infração ambiental pela Polícia de Meio Ambiente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais ainda localizaram outro cão, da raça akita, também acorrentado em uma área sem cobertura ou proteção contra sol e chuva
Os policiais ainda localizaram outro cão, da raça akita, também acorrentado em uma área sem cobertura ou proteção contra sol e chuva PMMG/Reprodução

Tópicos relacionados:

cachorro divinopolis maus-tratos minas-gerais pitbull

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay