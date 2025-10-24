Homem é preso ao deixar pitbull acorrentado até a morte

Um homem de 34 anos foi preso nessa quinta-feira (23/10) em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, depois de deixar um cachorro da raça pitbull morrer acorrentado em condições de abandono. A prisão foi feita por militares do Policiamento de Meio Ambiente durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Candidés.

De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, o animal estava preso por uma corrente metálica, já sem vida, e apresentava magreza extrema, sem acesso a água potável nem alimentação adequada. Durante a vistoria, os policiais ainda localizaram outro cão, da raça akita, também acorrentado em uma área sem cobertura ou proteção contra sol e chuva.

O Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental (Crevisa) de Divinópolis foi acionado e recolheu o corpo do pitbull. Já o akita foi entregue a uma tutora responsável, que ficará temporariamente com o animal sob guarda e custódia supervisionada.

O homem foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais na Delegacia da Polícia Civil. Além disso, foram lavrados dois autos de infração ambiental pela Polícia de Meio Ambiente.

