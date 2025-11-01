PM prende casal suspeito de assassinar morador de rua em Contagem

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar prendeu, ainda na sexta-feira (31/10), dois suspeitos do assassinato de um morador de rua. O corpo dele foi encontrado durante a manhã de ontem, na Rua Candeias, no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O casal conhecido como “Mãezona” e “Cowboy” foi preso e está na Delegacia de Contagem.

“Mãezona”, de 61 anos, é apontada pela Polícia Militar como traficante de drogas na Vila Marimbondo, no Bairro Eldorado. Ela mantém um relacionamento com “Cowboy”. A motivação para o crime, ainda segundo a PM, seria uma dívida da vítima por causa de drogas.

O homem morto teria adquirido 15 pedras de crack e ficou de pagar depois, mas isso nunca aconteceu. “Mãezona” chegou a procurar pelo “cliente” e eles acabaram discutindo, com trocas de ameaças.

E a dívida fez com que “Mãezona” chamasse “Cowboy” para ir atrás do homem com o objetivo de receber a quantia de qualquer maneira. Houve nova discussão e o casal acabou desferindo várias pauladas na vítima. De acordo com a PM, “Mãezona também deu uma facada no peito da vítima.

Um terceiro homem teria participado do crime, recolhendo o corpo para um beco, onde ocorreu o crime. Os policiais encontraram a faca utilizada e apreenderam, ainda, 81 pedras de crack e uma espingarda calibre 12. “Mãezona” já foi presa diversas vezes por tráfico de drogas.