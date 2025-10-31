Assine
HOMICÍDIO

Mais uma pessoa em situação de rua é assassinada na Grande BH

Corpo com marca de tiro foi encontrado em Contagem. No início do mês, outro homem chegou em UPA de BH com cortes no pescoço e cabeça. Ele não resistiu

31/10/2025 12:39

Polícia Militar tenta encontrar câmeras de vídeo para tentar identificar assassino
Polícia Militar busca encontrar câmeras de vídeo em lojas e residências no entorno para tentar identificar assassino crédito: PMMG

Mais um morador em situação de rua foi assassinado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Desta vez, o crime ocorreu na Rua Candeias, no Bairro Eldorado, em Contagem. O corpo de um homem foi encontrado com um marca de tiro.

Policiais militares que atenderam à ocorrência tentam identificar câmeras de segurança em residências e comércios da região para tentar encontrar uma pista para leve ao paradeiro do autor do crime.

Este foi o segundo assassinato de uma pessoa em situação de rua no mês de outubro. O primeira foi no dia 2, quando um homem, Fernando Rodrigues de Oliveira, chegou à UPA Oeste, na Avenida Barão Homem de Melo, em BH, pedindo socorro e apresentando vários cortes profundos no pescoço e na cabeça.

Durante o atendimento, ele sofreu um choque hemorrágico e morreu. A polícia ainda não tem pistas e nem identificou o autor do crime.

