Grande BH: jovem sentado na calçada é morto com tiro no abdômen
Vítima estava sentada na calçada de uma rua em Sete Lagoas (MG), quando um motociclista chegou e atirou; jovem foi socorrido, mas morreu no hospital
Um homem, de 21 anos, foi morto com um tiro no abdômen na noite dessa quinta-feira (30/10), em Sete Lagoas (MG), na Região Metropolitana de Minas Gerais.
Testemunhas relataram à Polícia Militar (PMMG) que a vítima estava sentada na calçada da Avenida Maria Stella de Souza, no bairro Kwait, quando o suspeito se aproximou de moto e fez o disparo.
Em seguida, o motociclista fugiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o jovem ao Hospital Municipal de Lagoa Santa ainda consciente, mas ele morreu no bloco cirúrgico.
De acordo com o boletim de ocorrência, em um vídeo de câmeras de segurança, foi possível ouvir um disparo às 18h39.
Ainda de acordo com a PM, não foi possível realizar a perícia, porque a chuva e o atendimento médico alteraram a cena do crime. Até o fechamento da ocorrência, o autor não foi localizado.