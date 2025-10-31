Grande BH: jovem sentado na calçada é morto com tiro no abdômen

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 21 anos, foi morto com um tiro no abdômen na noite dessa quinta-feira (30/10), em Sete Lagoas (MG), na Região Metropolitana de Minas Gerais.

Testemunhas relataram à Polícia Militar (PMMG) que a vítima estava sentada na calçada da Avenida Maria Stella de Souza, no bairro Kwait, quando o suspeito se aproximou de moto e fez o disparo.

Em seguida, o motociclista fugiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o jovem ao Hospital Municipal de Lagoa Santa ainda consciente, mas ele morreu no bloco cirúrgico.

De acordo com o boletim de ocorrência, em um vídeo de câmeras de segurança, foi possível ouvir um disparo às 18h39.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com a PM, não foi possível realizar a perícia, porque a chuva e o atendimento médico alteraram a cena do crime. Até o fechamento da ocorrência, o autor não foi localizado.

