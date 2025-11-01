MG: motorista abandona passageira ferida no carro após acidente em rodovia
Testemunhas relataram à equipe de resgate que o condutor do veículo fugiu do local antes da chegada do atendimento médico. A colisão envolveu um caminhão
Uma mulher de 75 anos ficou ferida na colisão entre um carro, em que ela estava como passageira, e um caminhão prancha, na tarde deste sábado (1º/11), na MG-123, em Rio Piracicaba, na região Central de Minas. Segundo testemunhas, o motorista do carro fugiu do local.
O acidente aconteceu por volta das 16h30, próximo ao aterro sanitário do município. A vítima foi retirada do veículo, um Chevrolet Monza, queixando-se de dores no tórax, segundo informações do Corpo de Bombeiros.
O Serviço Voluntário de Resgate de João Monlevade (Sevor) também foi acionado para atender à ocorrência. Testemunhas relataram que, após o acidente, o motorista do carro fugiu do local, deixando a passageira sozinha. Ainda, segundo os bombeiros, testemunhas disseram que o condutor também era idoso e teria fugido pois estaria com sinais de embriaguez.
Fotos registradas no local mostram que o lado direito do veículo, onde estava a passageira, foi o mais atingido, apresentando deformações na lataria e nas peças do motor, além de trincas no para-brisa. Apesar do impacto, a vítima não ficou presa no veículo; ela foi levada para o Hospital Margarida, em João Monlevade.
