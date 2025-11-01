MG: motorista abandona passageira ferida no carro após acidente em rodovia

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Uma mulher de 75 anos ficou ferida na colisão entre um carro, em que ela estava como passageira, e um caminhão prancha, na tarde deste sábado (1º/11), na MG-123, em Rio Piracicaba, na região Central de Minas. Segundo testemunhas, o motorista do carro fugiu do local.

O acidente aconteceu por volta das 16h30, próximo ao aterro sanitário do município. A vítima foi retirada do veículo, um Chevrolet Monza, queixando-se de dores no tórax, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O Serviço Voluntário de Resgate de João Monlevade (Sevor) também foi acionado para atender à ocorrência. Testemunhas relataram que, após o acidente, o motorista do carro fugiu do local, deixando a passageira sozinha. Ainda, segundo os bombeiros, testemunhas disseram que o condutor também era idoso e teria fugido pois estaria com sinais de embriaguez.

Fotos registradas no local mostram que o lado direito do veículo, onde estava a passageira, foi o mais atingido, apresentando deformações na lataria e nas peças do motor, além de trincas no para-brisa. Apesar do impacto, a vítima não ficou presa no veículo; ela foi levada para o Hospital Margarida, em João Monlevade.

