NO NORTE DE MINAS

MG: mulher coloca fogo em homem e alega tentativa de estupro

Ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (1º/11), na cidade de São Francisco, no Norte de Minas. Vítima teve 95% do corpo queimado

Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
01/11/2025 17:21

Crimes ocorreram em Nanuque, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais.
Após suposta tentativa de estupro, mulher derramou combustível no corpo da vítima e ateou fogo crédito: Freepik

Uma mulher de 32 anos foi presa após atear fogo no corpo de um homem de 30 anos em um centro de Umbanda na cidade de São Francisco (MG), na Região Norte de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (1º/11).

A vítima teve cerca de 95% do corpo coberto por queimaduras de terceiro grau. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital da região. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o hospital da Santa Casa em Montes Claros, a 165 quilômetros de distância.

De acordo com o registro policial, a mulher afirmou que ela e a vítima estavam consumindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, o homem teria tentado estuprá-la.

Inconformada com a situação, ela então teria pegado um frasco de combustível e derramado sobre o desafeto. Em seguida, ateou fogo.

A mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por tentativa de homicídio e levada a uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais.

Em nota a PCMG informou que ratificou a prisão em flagrante da mulher. Após os procedimentos, ela ficou à disposição da Justiça. "A PCMG esclarece que a investigação prossegue". 

