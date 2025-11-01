MG: mulher coloca fogo em homem e alega tentativa de estupro

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma mulher de 32 anos foi presa após atear fogo no corpo de um homem de 30 anos em um centro de Umbanda na cidade de São Francisco (MG), na Região Norte de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (1º/11).

A vítima teve cerca de 95% do corpo coberto por queimaduras de terceiro grau. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital da região. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o hospital da Santa Casa em Montes Claros, a 165 quilômetros de distância.

De acordo com o registro policial, a mulher afirmou que ela e a vítima estavam consumindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, o homem teria tentado estuprá-la.

Inconformada com a situação, ela então teria pegado um frasco de combustível e derramado sobre o desafeto. Em seguida, ateou fogo.

A mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por tentativa de homicídio e levada a uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais.

Em nota a PCMG informou que ratificou a prisão em flagrante da mulher. Após os procedimentos, ela ficou à disposição da Justiça. "A PCMG esclarece que a investigação prossegue".