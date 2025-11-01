Assine
EM INVESTIGAÇÃO

Contagem: homem é executado ao buscar carro em lava-jato

Ocorrência ainda está em andamento. Informações preliminares dão conta de que o suspeito chegou ao local de moto, fez os disparos e fugiu

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas
01/11/2025 15:15

Viatura policial
Duas viaturas foram empenhadas para diligências crédito: Reprodução

Um homem foi executado em frente a um lava-jato no Bairro Jardim do Lago, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde deste sábado (1/11). A ocorrência ainda está em andamento.

Informações preliminares dão conta de que a vítima havia deixado o carro para lavar em um estabelecimento localizado na Rua Menino do Engenho. Ao voltar para pegar o veículo, foi surpreendida pelos disparos.

O suspeito de atirar contra a vítima estava em uma motocicleta e fugiu. Até o momento, não há informações sobre a possível motivação.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o homem já havia morrido. O óbito foi constatado ainda no local do crime. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada.

