Contagem: homem é executado ao buscar carro em lava-jato

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem foi executado em frente a um lava-jato no Bairro Jardim do Lago, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde deste sábado (1/11). A ocorrência ainda está em andamento.

Informações preliminares dão conta de que a vítima havia deixado o carro para lavar em um estabelecimento localizado na Rua Menino do Engenho. Ao voltar para pegar o veículo, foi surpreendida pelos disparos.

O suspeito de atirar contra a vítima estava em uma motocicleta e fugiu. Até o momento, não há informações sobre a possível motivação.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o homem já havia morrido. O óbito foi constatado ainda no local do crime. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada.

