Contagem: homem é executado ao buscar carro em lava-jato
Ocorrência ainda está em andamento. Informações preliminares dão conta de que o suspeito chegou ao local de moto, fez os disparos e fugiu
compartilheSIGA
Um homem foi executado em frente a um lava-jato no Bairro Jardim do Lago, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde deste sábado (1/11). A ocorrência ainda está em andamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Informações preliminares dão conta de que a vítima havia deixado o carro para lavar em um estabelecimento localizado na Rua Menino do Engenho. Ao voltar para pegar o veículo, foi surpreendida pelos disparos.
Leia Mais
O suspeito de atirar contra a vítima estava em uma motocicleta e fugiu. Até o momento, não há informações sobre a possível motivação.
- Suspeito é preso ao esfaquear homem por traição em Belo Horizonte
- BH: homem é morto no bairro Lagoinha; vizinho é preso
O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o homem já havia morrido. O óbito foi constatado ainda no local do crime. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia