Moradores de rua brigam e carro acaba incendiado no Funcionários
Confusão terminou com veículo danificado e mobilização do Corpo de Bombeiros na Região Centro-Sul da capital
compartilheSIGA
Uma briga entre moradores de rua terminou com um incêndio que atingiu um carro na tarde deste sábado (1°/11), na Rua Gonçalves Dias, esquina com a Rua Ceará, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a confusão começou depois de um desentendimento entre dois homens em situação de rua. Em determinado momento, um deles teria colocado fogo nos pertences do outro, o que fez o combustível se espalhar e atingir um veículo Hyundai Creta estacionado nas proximidades.
Leia Mais
Relatos de moradores indicam que um homem desceu de um prédio com uma faca e correu atrás de um dos envolvidos logo depois do início das chamas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização