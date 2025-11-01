Moradores de rua brigam e carro acaba incendiado no Funcionários

Uma briga entre moradores de rua terminou com um incêndio que atingiu um carro na tarde deste sábado (1°/11), na Rua Gonçalves Dias, esquina com a Rua Ceará, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a confusão começou depois de um desentendimento entre dois homens em situação de rua. Em determinado momento, um deles teria colocado fogo nos pertences do outro, o que fez o combustível se espalhar e atingir um veículo Hyundai Creta estacionado nas proximidades.

Relatos de moradores indicam que um homem desceu de um prédio com uma faca e correu atrás de um dos envolvidos logo depois do início das chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo.

