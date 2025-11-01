Assine
TRAVADO

PBH fecha Anel Rodoviário para recapeamento e trânsito trava em BH

Interdição total no sentido Rio de Janeiro trava o trânsito e pode piorar, já que coincide com jogo do Cruzeiro no Mineirão

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/11/2025 18:15

Anel Rodoviário congestionado por causa de recapeamento neste sábado (1°/11)
Anel Rodoviário congestionado por causa de recapeamento neste sábado (1°/11) crédito: Arquivo pessoal/Reprodução

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) interditou todas as faixas do Anel Rodoviário, no sentido Rio de Janeiro, neste sábado (1°/11), para a realização de obras de recapeamento do asfalto, o que provoca grande congestionamento na capital mineira.

De acordo com a BHTrans, o serviço ocorre nas proximidades do viaduto sobre a Via Expressa. A retenção se estende da Avenida Carlos Luz até o viaduto da BR-040.

O desvio é realizado pela marginal, mas um caminhão com problemas mecânicos no acesso à via alternativa está dificultando o escoamento do trânsito, agravando o congestionamento.

A fila de veículos já ultrapassa 8 quilômetros, e o tráfego deve piorar ao longo da noite, já que o Estádio Mineirão recebeu o jogo entre Cruzeiro e Vitória, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Equipes da BHTrans atuam na região para orientar os motoristas e tentar minimizar os impactos no trânsito.

