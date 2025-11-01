Policial penal morre ao cair de ribanceira no Norte de Minas Gerais
Hélio Mendes Alcântara andava de bicicleta com um amigo na manhã deste sábado, quando caiu e morreu. Ele trabalhava no Presídio Regional de Montes Claros
O policial penal Hélio Mendes Alcântara, de 45 anos, morreu na manhã deste sábado (1º/11) ao cair enquanto andava de bicicleta em uma estrada que liga o distrito de Samambaia à comunidade de Vila Nova, no Norte de Minas Gerais. A vítima morava em Montes Claros e realizava o trajeto entre as comunidades acompanhada de um colega.
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o amigo da vítima, que seguia à frente, percebeu que ele não estava acompanhando o percurso. Ao voltar alguns metros, encontrou-o caído em uma ribanceira de cerca de dois metros de altura, às margens da estrada.
Hélio foi descrito por conhecidos como um ciclista experiente e habituado ao esporte. Ele usava capacete e demais equipamentos de proteção e deixa esposa e dois filhos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o médico da unidade constatou que o policial já estava morto.
A Polícia Penal da região foi acionada. As equipes acompanharam o trabalho do Corpo de Bombeiros na retirada do corpo e o trabalho da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Montes Claros. Até o momento, não é possível precisar as circunstâncias da queda nem a causa da morte.
Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que Hélio era servidor efetivo desde 2014 e trabalhava no Grupo de Escolta Tática Prisional (Getap), no Presídio Regional de Montes Claros.
“A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp MG), o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) e a Diretoria Regional da 11ª RISP, manifestam profundo pesar e solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor”, afirmou a pasta.
O Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais (Sindppen-MG) manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda de Hélio. "Que Deus, em sua infinita bondade, conceda força, conforto e paz a todos para atravessar essa perda irreparável", publicou o sindicato nas redes sociais.