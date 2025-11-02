Assine
MORTE NO TRÂNSITO

Colisão frontal entre carreta e caminhão deixa um morto em MG

Acidente envolveu veículo com carga de 89 toneladas e interdita a rodovia nesta tarde de domingo (2/11)

Wellington Barbosa
02/11/2025 17:03

Carga de pó calcário e caixas de suco de uva ficaram espalhadas pela rodovia, que está interditada em ambos os sentidos
Carga de pó calcário e caixas de suco de uva ficaram espalhadas pela rodovia, que está interditada em ambos os sentidos

Uma colisão frontal entre uma carreta e um caminhão baú deixou uma pessoa morta na tarde deste domingo (2/11), na BR-354, altura do km 514, em Formiga (MG), Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão baú seguia na contramão e colidiu de frente com uma carreta que transportava uma carga industrial especial de 89 toneladas, com origem em São Paulo e destino a Goiás.

O motorista da carreta, de 53 anos, natural de São Bernardo do Campo (SP), conseguiu sair da cabine a tempo e sofreu apenas ferimentos leves. Já o condutor do caminhão baú ficou preso às ferragens e morreu no local, possivelmente no momento do impacto.

De acordo com os bombeiros, o caminhão transportava bags de pó calcário e caixas de suco de uva. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. A Perícia da Polícia Civil está no local para realizar os levantamentos técnicos antes da remoção do corpo e liberação da via.

A BR-354 permanece interditada nos dois sentidos. A orientação é que os motoristas busquem rotas alternativas, conforme indicação de aplicativos de navegação.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bombeiros br-354 formiga minas-gerais

