MORTE NA ESTRADA

Colisão frontal entre veículos deixa um morto em MG

Ao todo, o acidente envolveu três veículos; a vítima tinha 68 anos e era passageira de um Chevrolet Onix

12/10/2025 10:51 - atualizado em 12/10/2025 10:53

Acidente envolveu três veículos, sendo dois Corsas e um Onix, veículo que teve uma vítima
Acidente envolveu três veículos, sendo dois Corsas e um Onix, veículo que teve uma vítima crédito: CBMMG/Reprodução

Uma colisão frontal entre três carros deixou um morto na noite desse sábado (11/10), no km 35 da rodovia MG-179, nas proximidades do trevo de São João da Mata (MG), no Sul de Minas.


De acordo com os bombeiros, a ocorrência envolveu três veículos, sendo dois GM Corsa e um Chevrolet Onix.  Uma mulher de 68 anos, que era passageira do Onix, morreu no local. A condutora do veículo não sofreu ferimentos.

Um dos Corsas transportava quatro ocupantes. O condutor ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros, atendido pela equipe do Samu e encaminhado ao hospital de Pouso Alegre. Os outros três ocupantes não ficaram presos, mas também foram socorridos e levados para o hospital.


No segundo Corsa, havia duas mulheres, que também receberam atendimento e foram encaminhadas para o hospital. 

A Polícia Rodoviária e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. Devido à gravidade da colisão e ao número de veículos envolvidos, o trânsito permaneceu interditado nos dois sentidos por mais de três horas.

