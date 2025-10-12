Colisão frontal entre veículos deixa um morto em MG

Uma colisão frontal entre três carros deixou um morto na noite desse sábado (11/10), no km 35 da rodovia MG-179, nas proximidades do trevo de São João da Mata (MG), no Sul de Minas.



De acordo com os bombeiros, a ocorrência envolveu três veículos, sendo dois GM Corsa e um Chevrolet Onix. Uma mulher de 68 anos, que era passageira do Onix, morreu no local. A condutora do veículo não sofreu ferimentos.



Um dos Corsas transportava quatro ocupantes. O condutor ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros, atendido pela equipe do Samu e encaminhado ao hospital de Pouso Alegre. Os outros três ocupantes não ficaram presos, mas também foram socorridos e levados para o hospital.



No segundo Corsa, havia duas mulheres, que também receberam atendimento e foram encaminhadas para o hospital.

A Polícia Rodoviária e a perícia da Polícia Civil estiveram no local. Devido à gravidade da colisão e ao número de veículos envolvidos, o trânsito permaneceu interditado nos dois sentidos por mais de três horas.