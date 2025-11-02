Mulher fica com faca cravada no crânio durante briga com companheiro
Suspeito, de 31 anos, foi preso em flagrante em um bar após a tentativa de feminicídio
Uma mulher de 26 anos ficou com uma faca cravada no crânio após ser atacada pelo companheiro, de 31 anos, durante uma discussão na tarde deste sábado (1°/11), no Bairro Santa Clara, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima consciente, com a faca cravada no lado esquerdo do crânio, e informando que o agressor era o companheiro.
A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. Em posse das características do suspeito, a PM iniciou buscas e localizou o homem em um bar próximo, com escoriações pelo corpo.
O autor confessou o crime, relatando que fazia uso de álcool e cocaína desde a madrugada e que a briga teria começado por ciúmes, após suspeitar que a companheira estaria se relacionando com traficantes da região. “Acabei com minha vida”, teria dito aos policiais.
Segundo a vítima, o companheiro é extremamente possessivo e violento, com histórico de agressões anteriores. No dia do crime, após uma nova discussão, ele foi até a cozinha, pegou uma faca e a cravou na cabeça da mulher, fugindo em seguida.
O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A faca utilizada na agressão foi apreendida.