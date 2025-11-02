Assine
SUSTO

Árvore cai em cima de carro e deixa bairro de BH sem energia

Ocorrência foi registrada na Rua Dep. Bernardino Sena Figueiredo, no Bairro Cidade Nova. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
02/11/2025 15:04 - atualizado em 02/11/2025 15:45

Árvore caída em cima de carro
Durante a queda, um galho se partiu e chegou a atingir outro carro, que estava mais atrás, e fios de energia crédito: CBMMG / Divulgação

Uma árvore, de grande porte, caiu em cima de um carro no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (2/11). A ocorrência foi registrada na Rua Dep. Bernardino Sena Figueiredo, em frente ao Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni. 

Um vídeo, divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), mostra o momento em que a árvore começa a balançar e cai em cima do veículo, que estava estacionado na rua. Durante a queda, um galho se partiu e chegou a atingir outro carro, que estava mais atrás. 

Por conta da queda, parte do bairro está sem fornecimento de energia elétrica. A reportagem procurou a Cemig, para informações sobre o reparo da rede elétrica, mas até o momento não houve resposta. 

Não estava chovendo no momento da queda. De acordo com os militares, há indícios de que a árvores estivesse com algum tipo de comprometimento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

belo-horizonte minas-gerais queda-de-arvore

