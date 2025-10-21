Motociclista morre ao bater em árvore no canteiro de avenida em BH

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (21/10) ao bater em uma árvore na Avenida Dom Pedro II, no bairro Jardim Montanhês, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), o acidente aconteceu por volta das 5h, no sentido bairro. Populares contaram aos policiais que o motociclista colidiu violentamente contra a árvore no canteiro central da via. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

Ainda segundo a PM, o homem estava inconsciente, mas ainda apresentava sinais vitais, quando eles chegaram ao local da batida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista morreu poucos minutos depois.

A Perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados para realizar os procedimentos de investigação e a remoção do corpo.

A BHTrans informou que o trânsito ficou lento na região durante a manhã devido à presença das equipes de resgate e da perícia, e ainda realiza o levantamento do tamanho do congestionamento provocado pelo acidente.