ACIDENTE FATAL

Motociclista morre ao bater em árvore no canteiro de avenida em BH

Acidente ocorreu na Avenida Dom Pedro II, uma das principais vias da Região Noroeste da capital

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/10/2025 07:42

Morte do motociclista ocorreu na Avenida Dom Pedro II, em BH
Morte do motociclista ocorreu na Avenida Dom Pedro II, em BH crédito: Google Street View/Reprodução

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (21/10) ao bater em uma árvore na Avenida Dom Pedro II, no bairro Jardim Montanhês, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), o acidente aconteceu por volta das 5h, no sentido bairro. Populares contaram aos policiais que o motociclista colidiu violentamente contra a árvore no canteiro central da via. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

 

Ainda segundo a PM, o homem estava inconsciente, mas ainda apresentava sinais vitais, quando eles chegaram ao local da batida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista morreu poucos minutos depois.

A Perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados para realizar os procedimentos de investigação e a remoção do corpo.

A BHTrans informou que o trânsito ficou lento na região durante a manhã devido à presença das equipes de resgate e da perícia, e ainda realiza o levantamento do tamanho do congestionamento provocado pelo acidente.

