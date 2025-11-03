Região de BH registra mais de 20% da chuva esperada para o mês em 3 dias

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Região do Barreiro, em Belo Horizonte, registrou 50,4 milímetros (mm) de chuva até às 3h30 desta segunda-feira (3/11) – 21,4% do volume total esperado para todo o mês de novembro, segundo a Defesa Civil de BH.

De acordo com o órgão municipal, a capital tem média climatológica de 236 mm em novembro, mais do que o dobro de outubro (110,1 mm), quando o período chuvoso se inicia.

Conforme o balanço da Defesa Civil de BH, as regiões Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Leste também registraram volume considerável. Elas registraram, até a madrugada desta segunda, 43,4 mm, 42,2 mm, 41,2 mm e 40,4 mm, respectivamente.

Acumulado mensal de chuvas (mm) em novembro até 3h30 de 3/11:

Barreiro: 50,4 (21,4%)

Centro-Sul: 42,2 (17,9%)

Hipercentro: 19,8 (8,4%)

Leste: 40,4 (17,1%)

Nordeste: 30 (12,7%)

Noroeste: 41,2 (17,5%)

Norte: 23,6 (10%)

Oeste: 43,4 (18,4%)

Pampulha: 33,4 (14,2%)

Venda Nova: 33,3 (14,1%)

Média climatológica de novembro: 236 mm

Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado nos últimos dias deixou cinco regiões sob risco geológico: forte nas regionais Nordeste e Leste; e moderado na Pampulha, em Venda Nova e na Norte; válidos até esta segunda-feira.

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199); e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Como fica o tempo em BH?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em Belo Horizonte. Nesta segunda, a máxima deve ser de 26°C.

Previsão em Minas Gerais

Conforme a previsão do Inmet, o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas regiões Noroeste, Central, Zona da Mata e Metropolitana, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado, com máxima de até 37°C.

