Região de BH registra mais de 20% da chuva esperada para o mês em 3 dias
Belo Horizonte tem registrado chuva forte nos últimos dias e a previsão indica novas precipitações; confira a previsão do tempo e recomendações da Defesa Civil
A Região do Barreiro, em Belo Horizonte, registrou 50,4 milímetros (mm) de chuva até às 3h30 desta segunda-feira (3/11) – 21,4% do volume total esperado para todo o mês de novembro, segundo a Defesa Civil de BH.
De acordo com o órgão municipal, a capital tem média climatológica de 236 mm em novembro, mais do que o dobro de outubro (110,1 mm), quando o período chuvoso se inicia.
Conforme o balanço da Defesa Civil de BH, as regiões Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Leste também registraram volume considerável. Elas registraram, até a madrugada desta segunda, 43,4 mm, 42,2 mm, 41,2 mm e 40,4 mm, respectivamente.
Acumulado mensal de chuvas (mm) em novembro até 3h30 de 3/11:
- Barreiro: 50,4 (21,4%)
- Centro-Sul: 42,2 (17,9%)
- Hipercentro: 19,8 (8,4%)
- Leste: 40,4 (17,1%)
- Nordeste: 30 (12,7%)
- Noroeste: 41,2 (17,5%)
- Norte: 23,6 (10%)
- Oeste: 43,4 (18,4%)
- Pampulha: 33,4 (14,2%)
- Venda Nova: 33,3 (14,1%)
Média climatológica de novembro: 236 mm
Risco geológico
O acumulado de chuvas registrado nos últimos dias deixou cinco regiões sob risco geológico: forte nas regionais Nordeste e Leste; e moderado na Pampulha, em Venda Nova e na Norte; válidos até esta segunda-feira.
A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199); e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Como fica o tempo em BH?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em Belo Horizonte. Nesta segunda, a máxima deve ser de 26°C.
Previsão em Minas Gerais
Conforme a previsão do Inmet, o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas regiões Noroeste, Central, Zona da Mata e Metropolitana, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado, com máxima de até 37°C.
Recomendações da Defesa Civil em caso de chuva
- Redobre a atenção! Evite áreas sujeitas a alagamentos e não circule por vias próximas a córregos e ribeirões durante temporais.
- Não atravesse ruas alagadas ou enxurradas e não permita que crianças estejam nessas áreas ou próximas a cursos d’água.
- Não se abrigue nem estacione veículos sob árvores.
- Fique atento em áreas de encosta e morros.