CHUVA EM BH

Região de BH registra mais de 20% da chuva esperada para o mês em 3 dias

Belo Horizonte tem registrado chuva forte nos últimos dias e a previsão indica novas precipitações; confira a previsão do tempo e recomendações da Defesa Civil

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/11/2025 05:58

Chuva em BH
Há previsão de chuva forte para esse sábado (1/11) em BH crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press.

A Região do Barreiro, em Belo Horizonte, registrou 50,4 milímetros (mm) de chuva até às 3h30 desta segunda-feira (3/11) – 21,4% do volume total esperado para todo o mês de novembro, segundo a Defesa Civil de BH.

De acordo com o órgão municipal, a capital tem média climatológica de 236 mm em novembro, mais do que o dobro de outubro (110,1 mm), quando o período chuvoso se inicia.

Conforme o balanço da Defesa Civil de BH, as regiões Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Leste também registraram volume considerável. Elas registraram, até a madrugada desta segunda, 43,4 mm, 42,2 mm, 41,2 mm e 40,4 mm, respectivamente.

Acumulado mensal de chuvas (mm) em novembro até 3h30 de 3/11:

  • Barreiro: 50,4 (21,4%)
  • Centro-Sul: 42,2 (17,9%)
  • Hipercentro: 19,8 (8,4%)
  • Leste: 40,4 (17,1%)
  • Nordeste: 30 (12,7%)
  • Noroeste: 41,2 (17,5%)
  • Norte: 23,6 (10%)
  • Oeste: 43,4 (18,4%)
  • Pampulha: 33,4 (14,2%)
  • Venda Nova: 33,3 (14,1%)

Média climatológica de novembro: 236 mm

Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado nos últimos dias deixou cinco regiões sob risco geológico: forte nas regionais Nordeste e Leste; e moderado na Pampulha, em Venda Nova e na Norte; válidos até esta segunda-feira.

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199); e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

Como fica o tempo em BH?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em Belo Horizonte. Nesta segunda, a máxima deve ser de 26°C.

Previsão em Minas Gerais

Conforme a previsão do Inmet, o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas regiões Noroeste, Central, Zona da Mata e Metropolitana, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado, com máxima de até 37°C.

Recomendações da Defesa Civil em caso de chuva

  • Redobre a atenção! Evite áreas sujeitas a alagamentos e não circule por vias próximas a córregos e ribeirões durante temporais.
  • Não atravesse ruas alagadas ou enxurradas e não permita que crianças estejam nessas áreas ou próximas a cursos d’água.
  • Não se abrigue nem estacione veículos sob árvores.
  • Fique atento em áreas de encosta e morros.

overflay