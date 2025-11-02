Defesa Civil emite alerta para risco de deslizamento na Grande BH

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A Defesa Civil de Contagem, na Grande BH, emitiu um alerta de risco de deslizamento nas regionais Sede e Eldorado, válido da noite deste domingo (2/11) até terça-feira (4/11). A preocupação está relacionada à possibilidade de chuvas nos próximos dias e ao recente acúmulo de água.

O órgão emitiu um alerta de perigo potencial mais cedo neste domingo, com validade até as 10h de segunda-feira (3/11), para a possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia, com ventos fortes de 40 km/h a 60 km/h, e de queda de granizo.

O alerta de potencial deslizamento é de risco médio (amarelo). O órgão recomenda que os moradores prestem atenção ao grau de saturação do solo e aos sinais construtivos. Os principais sinais de que um deslizamento pode ocorrer são:

Trincas nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperradas;

Rachaduras no solo;

Água minando da base de um barranco;

Inclinação de poste ou árvores.

As recomendações, caso se note algum destes sinais, são de não permanecer em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou sujeitas a soterramento e procurar um local seguro. Em caso de emergência, o telefone para contato com a Defesa Civil é 199.

