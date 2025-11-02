Defesa Civil emite alerta para risco de deslizamento na Grande BH
Cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte está em alerta de risco geológico, válido até terça-feira (4/11)
compartilheSIGA
A Defesa Civil de Contagem, na Grande BH, emitiu um alerta de risco de deslizamento nas regionais Sede e Eldorado, válido da noite deste domingo (2/11) até terça-feira (4/11). A preocupação está relacionada à possibilidade de chuvas nos próximos dias e ao recente acúmulo de água.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O órgão emitiu um alerta de perigo potencial mais cedo neste domingo, com validade até as 10h de segunda-feira (3/11), para a possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia, com ventos fortes de 40 km/h a 60 km/h, e de queda de granizo.
O alerta de potencial deslizamento é de risco médio (amarelo). O órgão recomenda que os moradores prestem atenção ao grau de saturação do solo e aos sinais construtivos. Os principais sinais de que um deslizamento pode ocorrer são:
- Trincas nas paredes;
- Água empoçando no quintal;
- Portas e janelas emperradas;
- Rachaduras no solo;
- Água minando da base de um barranco;
- Inclinação de poste ou árvores.
As recomendações, caso se note algum destes sinais, são de não permanecer em residências localizadas em áreas muito inclinadas ou sujeitas a soterramento e procurar um local seguro. Em caso de emergência, o telefone para contato com a Defesa Civil é 199.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia