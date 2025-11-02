MG: passageira morre, e motorista fica ferido em capotamento de carro

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A passageira de um carro morreu neste domingo (2/11) durante um capotamento na LMG-799, rodovia que faz a ligação entre as cidades de Uberaba e Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), a vítima do acidente era esposa do motorista, que teve apenas lesões leves.

Conforme o registro da ocorrência, o carro, modelo Fiat Uno, seguia sentido Conceição das Alagoas quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou às margens da via. A princípio, o acidente não envolveu colisão com outro veículo.

Os bombeiros encontraram o motorista consciente e orientado, e ele foi levado para o pronto atendimento de Conceição das Alagoas para avaliação médica. A esposa, porém, morreu no local.

A Polícia Militar compareceu ao local do acidente para fazer o registro da ocorrência, assim como a perícia da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia