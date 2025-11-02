Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

MG: passageira morre, e motorista fica ferido em capotamento de carro

Vítima do acidente era esposa do condutor; ele perdeu o controle da direção e capotou às margens de rodovia

Publicidade
Carregando...
Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
02/11/2025 19:42

compartilhe

SIGA
x
Motorista perdeu o controle do carro, que capotou às margens da LMG-799
Motorista perdeu o controle do carro, que capotou às margens da LMG-799 crédito: Reprodução/CBMMG

A passageira de um carro morreu neste domingo (2/11) durante um capotamento na LMG-799, rodovia que faz a ligação entre as cidades de Uberaba e Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), a vítima do acidente era esposa do motorista, que teve apenas lesões leves.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Conforme o registro da ocorrência, o carro, modelo Fiat Uno, seguia sentido Conceição das Alagoas quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou às margens da via. A princípio, o acidente não envolveu colisão com outro veículo.

Os bombeiros encontraram o motorista consciente e orientado, e ele foi levado para o pronto atendimento de Conceição das Alagoas para avaliação médica. A esposa, porém, morreu no local.

A Polícia Militar compareceu ao local do acidente para fazer o registro da ocorrência, assim como a perícia da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente corpo-de-bombeiros triangulo-mineiro uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay