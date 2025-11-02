Assine
overlay
Início Política
EM MINAS

Uberaba quer liderar a transição energética em Minas, diz prefeita

Prefeita Elisa Araújo (PSD) aposta em fontes de energia limpa e políticas de sustentabilidade para transformar o município em referência na descarbonização

Publicidade
Carregando...
SP
Sílvia Pires
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
02/11/2025 07:00

compartilhe

SIGA
x
Em entrevista ao programa "EM Minas", prefeita Elisa Araújo afirma que Uberaba será protagonista da transição energética
Em entrevista ao programa 'EM Minas', prefeita Elisa Araújo afirma que Uberaba será protagonista da transição energética crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press

Tradicionalmente reconhecida como a capital do zebu e referência no agronegócio, Uberaba, no Triângulo Mineiro, agora mira em um novo título: o de pioneira na transição energética. Sob a gestão da prefeita Elisa Araújo (PSD), o município tem atraído investimentos voltados à produção de fontes de energia limpa, como hidrogênio verde e biometano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Vamos ajudar o estado a contribuir com essa redução e posicionar nossa cidade, no Triângulo Mineiro, como pioneira nesse processo de transição energética”, declarou a chefe do Executivo municipal em entrevista ao “EM Minas”, programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai.

Com mais de 200 indústrias instaladas, Uberaba se tornou um ponto de convergência entre o agronegócio, a inovação tecnológica e as políticas de descarbonização, disse a prefeita. “A cidade atraiu um dos maiores investimentos do país para a produção de hidrogênio verde, algo importante para Minas Gerais, que assinou um acordo de redução de carbono”, afirmou Araújo.

Leia Mais

O contrato, assinado em maio deste ano, oficializou a instalação de planta industrial de hidrogênio e amônia verdes, combustível apontado como uma das principais alternativas energéticas do futuro, por meio de um aporte de R$ 7,8 bilhões. Além de reduzir a emissão de gases poluentes, o empreendimento deve impulsionar a cadeia produtiva local e tem expectativa de gerar mais de mil empregos diretos na cidade.

O projeto, que conta com o apoio do Ministério das Minas e Energia (MME) e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), pode inserir Uberaba entre os pólos brasileiros de produção de fontes de energia limpa. Além de reduzir a emissão de gases poluentes, o empreendimento deve impulsionar a cadeia produtiva local e abrir novas frentes de pesquisa e capacitação profissional.

A prefeita vê nesse processo uma oportunidade de diversificar a matriz econômica, gerar empregos e contribuir com as metas ambientais do estado. “Queremos ajudar Minas a cumprir seus compromissos de redução de carbono e, ao mesmo tempo, atrair empresas que enxergam valor em sustentabilidade. É desenvolvimento com responsabilidade ambiental”, resumiu.

Outro passo importante é o gasoduto entre Uberaba e Uberlândia, que vai abastecer a região com gás de biometano, produzido a partir de resíduos orgânicos. Segundo a prefeita, a infraestrutura trará ganhos econômicos e ambientais ao Triângulo Mineiro. “Esse gasoduto vai abastecer com gás sustentável as cidades de Uberaba, Uberlândia e também Araxá”, destacou.

O município ainda acompanha de perto discussões federais sobre um antigo projeto de gasoduto ligando São Paulo a Brasília, passando pelo Triângulo Mineiro. Eixo de desenvolvimento que, segundo a prefeita, depende de avanços na política de preços da Petrobras e de parcerias logísticas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Esse projeto é discutido há muitos anos. Precisa de vários fatores. Enquanto esse projeto não se viabiliza de fato, e a gente está acompanhando e torce para que ele realmente se concretize, vamos buscando outras alternativas”, disse.

Tópicos relacionados:

energia minas-gerais triangulo-mineiro uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay