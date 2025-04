Planta de gás renovável será instalada entre Uberaba e Uberlândia

Com investimento de R$ 200 milhões, uma nova unidade da Geomit será instalada entre os municípios de Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A unidade será voltada para a distribuição de gás biometano, a partir de resíduos de cana-de-açúcar e do agronegócio. A Geomit é nome da parceria entre as empresas Mitsui e Geo.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Geomit, a previsão do início das obras é no segundo trimestre de 2026. "E a previsão é que a planta entre em operação entre 12 e 24 meses após o início das obras", adiantou a Geomit.

Sobre a previsão de geração de empregos na obra e também quantos empregos serão gerados quando a empresa iniciar as suas atividades, a Geomit informou que, durante a fase de construção da planta, estima-se a geração de mais de 400 empregos temporários. "Já na fase de operação, a expectativa é de criação de cerca de 100 empregos diretos e indiretos", complementou.

"A gente quer agradecer a CMAA (Companhia Mineira de Açúcar e Álcool) por acreditar nessas duas cidades. A CMAA assinou um protocolo de intenção com a Mitsui que vai viabilizar a planta de gás biometano entre Uberaba e Uberlândia, trazendo desenvolvimento sustentável", destacou a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (PSD), durante a sua fala na abertura da ExpoZebu 2025 no fim da semana passada.

Ela ainda ressaltou sobre o objetivo do investimento, que é o de fornecer gás natural competitivo e de baixo carbono para indústrias locais e para o setor de transportes. "Será a chegada do tão sonhado gás para o Triângulo Mineiro. E poderá ser utilizado para abastecer indústrias e veículos", considerou.

O gás biometano é uma fonte de energia renovável. Ele é produzido a partir da purificação do biogás, que, por sua vez, é gerado pela decomposição de matéria orgânica, como resíduos agrícolas e urbanos. O biometano é uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis.