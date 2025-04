BH receberá evento com a Unesco para debater mudanças climáticas

Belo Horizonte receberá um evento internacional para debater o futuro da água e o enfrentamento das mudanças climáticas em junho. De acordo com o projeto Águas para o Futuro, a capital mineira será palco para o Seminário Internacional Águas para o Futuro 2025 - Preparatório para a COP 30 - Cidades Resilientes no Enfrentamento das Mudanças Climáticas. O encontro é um preparativo para a COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que o Brasil sediará.

O seminário vai reunir representantes de 28 países, incluindo especialistas do Programa Hidrológico Intergovernamental (PHI) da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), ISARM Américas (Gestão Internacional de Recursos de Aquíferos Compartilhados) e Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas da América Latina y el Caribe (Ceregas), delegações de outros estados, órgãos de controle, universidades, centros de pesquisa e gestores públicos, com o objetivo de discutir caminhos para tornar as cidades mais resilientes diante dos impactos climáticos.

As atividades acontecerão de 3 a 5 de junho, no Teatro Unimed no Minas Tênis Clube, das 9h às 17h, com inscrições abertas ao público, limitadas a 500 participantes por dia. Elas estão sendo feitas por meio do site www.aguasparaofuturo.com. Na programação, estão previstos painéis, palestras e debates sobre temas como segurança hídrica, inovação tecnológica, infraestrutura verde e planejamento urbano. O evento discutirá como as cidades podem se adaptar às mudanças no clima e, ao mesmo tempo, liderar soluções sustentáveis para o futuro.

A iniciativa conta com o apoio institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), do Minas Tênis Clube, que recebe o seminário em comemoração aos 90 anos do clube, da Fecomércio MG, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MG), da consultoria BMJ.

O Estado de Minas e o Portal Uai são parceiros oficiais do evento e reafirmam o compromisso da instituição com a sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. Além de fomentar o intercâmbio de ideias entre ciência, políticas públicas e sociedade civil, o evento busca impulsionar ações concretas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em parceria com a Associação dos Municípios de Minas (AMM) e a Granbel, o evento vai separar uma cota de inscrições para os gestores municipais poderem participar do seminário. O seminário oferecerá um panorama completo dos desafios e das soluções existentes por meio de painéis de discussão com especialistas de diversas áreas, palestras inspiradoras de líderes e pesquisadores e fóruns de debate interativos.

Os temas abordados incluirão desde as estratégias inovadoras para a gestão da água e a garantia da segurança hídrica em um cenário de mudanças climáticas, até o papel crucial da inovação tecnológica e da infraestrutura verde na construção de cidades mais sustentáveis. As discussões se aprofundarão em políticas públicas eficazes e no planejamento urbano sustentável como ferramentas essenciais para a resiliência.

Interessados em participar devem se inscrever por meio do site www.aguasparaofuturo.com. As inscrições são limitadas.