MAL SÚBITO

Idoso morre depois de desembarcar de avião em Confins

Passageiro de 74 anos sofreu mal súbito no portão 31; equipe médica tentou reanimá-lo por mais de 40 minutos

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/11/2025 20:14 - atualizado em 01/11/2025 20:14

O Aeroporto de Confins
Idoso morre depois de desembarcar de avião com problemas técnicos em Confins crédito: Reprodução / Pedro Nicoli / BH Airport

Um idoso de 74 anos morreu na manhã deste sábado (1°/11) ao sofrer um mal súbito logo depois de desembarcar de um avião no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana da capital. A Gol Linhas Aéreas informou que a aeronave apresentou falha técnica na refrigeração da cabine, com temperaturas que chegaram a 32°C à bordo. 

Em nota, a BH Airport lamentou profundamente o ocorrido. Segundo a concessionária, o passageiro da Gol Linhas Aéreas passou mal por volta das 10h40, no portão 31 do embarque doméstico.

A equipe médica do aeroporto foi acionada imediatamente e realizou manobras de reanimação por mais de 40 minutos, mas o óbito foi confirmado às 11h21.

A companhia aérea foi informada sobre o falecimento e está prestando apoio aos familiares da vítima.

A BH Airport afirmou ainda que reforça seu compromisso com "o cuidado, a segurança e o bem-estar de todos os passageiros".

A Gol informou que a aeronave do voo G3 1878, deste sábado (1º/11), entre Guarulhos (GRU) e Recife (REC), apresentou falha técnica na refrigeração de cabine, com a temperatura a bordo chegando a 32ºC. O comandante alternou prontamente e pousou no aeroporto de Confins (CNF), onde todos os clientes desembarcaram.

A decisão de alternar segue os protocolos de segurança da Companhia. Depois do desembarque, já no terminal, um dos passageiros passou mal e foi prontamente atendido pela equipe médica do aeroporto. A companhia foi informada que foi declarada a morte por causa indeterminada.

