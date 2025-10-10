Carlos Prates: veja como está a área do antigo aeroporto

Uma das promessas de campanha do prefeito Fuad Noman (PSD), reeleito em 2024, mas morto logo depois de tomar posse, a urbanização da área que abrigou, até o dia 31 de maio de 2023, o Aeroporto Carlos Prates segue em andamento. Imagens feitas nesta sexta-feira (10/10) pelo Estado de Minas, com um drone, mostram duas edificações e dois novos acessos já concluídos.

Consultada, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que uma das edificações em questão abriga o Centro de Saúde Conselheiro Valdir Matos de Lima. Construída por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), a Unidade Básica de Saúde entrou em funcionamento em agosto deste ano e está localizada na Rua Saúde, nº 455, no Bairro Padre Eustáquio.

Centro de Saúde Conselheiro Valdir Matos de Lima já está em funcionamento Leandro Couri/EM/D.A.Press

De acordo com a PBH, a nova estrutura está atendendo cerca de 20 mil usuários do Centro de Saúde Jardim Montanhês, que foram transferidos enquanto a sede, localizada na Rua Padre Leopoldo Pereira, nº 407, está em processo de reconstrução.

A outra edificação é uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), que está em fase final de construção. Também erguida por meio de PPP, a unidade, segundo a PBH, oferecerá 223 vagas em período integral ou 440 em tempo parcial, todas destinadas a crianças de 0 a 5 anos.

Emei está em fase final de construção Leandro Couri/EM/D.A.Press

Curiosamente, as imagens mostram que, apesar das novas edificações e intervenções, parte da infraestrutura do antigo aeroporto ainda não foi removida. A mais marcante dessas construções aeronáuticas é a pista para pousos e decolagens, que tinha 868 metros de comprimento por 18 metros de largura.

Projeto

O projeto elaborado pela PBH prevê a implantação de diferentes edificações e equipamentos públicos no terreno do antigo aeroporto, que tem mais de 500 mil metros quadrados. Além do Centro de Saúde e da EMEI, a área abrigará uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF).

A urbanização da área também prevê a implantação de acessos viários, interligando as ruas Camilo de Brito, Ocidente e Paulicéia e, ainda, a construção de moradias populares.

O terreno abriga ainda o Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira, conhecido como Parque do Aeroporto. Criada pela PBH no ano 2000, como parte de um convênio firmado entre o município e o Governo Federal, a área verde passou a ser administrada pela Infraero em 2016. Porém, em 2024, a gestão voltou a ser de responsabilidade do Executivo municipal, por meio da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (Fpmzb).

Com cerca de 100 mil metros quadrados, o parque passou por um período de negligência: em 2023, o espaço estava abandonado, com mato alto, lixo e entulhos acumulados. Porém, após o início da urbanização do antigo aeroporto, a área verde sofreu novas intervenções e, no último mês de junho, sediou um festival punk.