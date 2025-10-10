Carlos Prates: veja como está a área do antigo aeroporto
Centro de Saúde já está em funcionamento no local, que também abrigará uma EMEI, já em fase final de construção
compartilheSIGA
Uma das promessas de campanha do prefeito Fuad Noman (PSD), reeleito em 2024, mas morto logo depois de tomar posse, a urbanização da área que abrigou, até o dia 31 de maio de 2023, o Aeroporto Carlos Prates segue em andamento. Imagens feitas nesta sexta-feira (10/10) pelo Estado de Minas, com um drone, mostram duas edificações e dois novos acessos já concluídos.
- PBH abre licitação para urbanizar área do antigo Aeroporto Carlos Prates
- Câmara barra projetos que impediriam bairro no Aeroporto Carlos Prates
Consultada, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que uma das edificações em questão abriga o Centro de Saúde Conselheiro Valdir Matos de Lima. Construída por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), a Unidade Básica de Saúde entrou em funcionamento em agosto deste ano e está localizada na Rua Saúde, nº 455, no Bairro Padre Eustáquio.
De acordo com a PBH, a nova estrutura está atendendo cerca de 20 mil usuários do Centro de Saúde Jardim Montanhês, que foram transferidos enquanto a sede, localizada na Rua Padre Leopoldo Pereira, nº 407, está em processo de reconstrução.
Leia Mais
A outra edificação é uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), que está em fase final de construção. Também erguida por meio de PPP, a unidade, segundo a PBH, oferecerá 223 vagas em período integral ou 440 em tempo parcial, todas destinadas a crianças de 0 a 5 anos.
Curiosamente, as imagens mostram que, apesar das novas edificações e intervenções, parte da infraestrutura do antigo aeroporto ainda não foi removida. A mais marcante dessas construções aeronáuticas é a pista para pousos e decolagens, que tinha 868 metros de comprimento por 18 metros de largura.
Projeto
O projeto elaborado pela PBH prevê a implantação de diferentes edificações e equipamentos públicos no terreno do antigo aeroporto, que tem mais de 500 mil metros quadrados. Além do Centro de Saúde e da EMEI, a área abrigará uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF).
A urbanização da área também prevê a implantação de acessos viários, interligando as ruas Camilo de Brito, Ocidente e Paulicéia e, ainda, a construção de moradias populares.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O terreno abriga ainda o Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira, conhecido como Parque do Aeroporto. Criada pela PBH no ano 2000, como parte de um convênio firmado entre o município e o Governo Federal, a área verde passou a ser administrada pela Infraero em 2016. Porém, em 2024, a gestão voltou a ser de responsabilidade do Executivo municipal, por meio da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (Fpmzb).
Com cerca de 100 mil metros quadrados, o parque passou por um período de negligência: em 2023, o espaço estava abandonado, com mato alto, lixo e entulhos acumulados. Porém, após o início da urbanização do antigo aeroporto, a área verde sofreu novas intervenções e, no último mês de junho, sediou um festival punk.