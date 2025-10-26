Avião cai logo após a decolagem em aeroporto no Sul de Minas

Um avião de pequeno porte caiu no aeroporto de São Lourenço, no Sul de Minas, logo após tentativa de decolagem, neste domingo (26/10). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), não houve vítimas.

Conforme o registro da corporação, a aeronave caiu em uma mata dentro do aeroporto, devido a perda de estabilidade provocada pela força do vento. O veículo foi danificado, mas não houve incêndio ou explosão.

No entanto, os militares informaram que, com o impacto da queda, houve vazamento de combustível, mas logo controlado pelos bombeiros.

O local foi isolado e a equipe adotou medidas preventivas no local.

Segundo os militares, um casal, de idades entre 50 e 60 anos, estava no avião. Os dois ocupantes saíram ilesos e dispensaram atendimento médico.



O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe do Cenipa fará vistoria nesta segunda-feira (27/10).