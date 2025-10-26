PM atira e mata suspeito de ameaçar a esposa em bar no Barreiro

Um policial militar de 35 anos atirou e matou um homem de 25 anos na noite desse sábado (25/10), após a vítima ameaçar o agente e sua esposa, proprietária de um bar. O caso aconteceu no bairro Vale do Jatobá, no Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o PM estava no estabelecimento auxiliando a mulher, quando o suspeito chegou em um Fiat Palio de cor vermelha, acompanhado de mais quatro indivíduos. O grupo queria comprar bebida alcoólica, no entanto, o bar estava fechando.

O casal informou que as vendas estavam encerradas, quando um deles, alterado e agressivo, sacou uma pistola .9mm com mira a laser, apontou em direção militar e os ameaçaram de morte.

Diante da ameaça à própria vida e à da esposa, o policial também sacou sua arma e efetuou disparos. O homem foi atingido e, após cair no chão, não foi mais alvejado. O militar solicitou socorro pelo 190. A vítima, conforme a PM, possuía extensa ficha criminal, com passagens por roubo, homicídio, tráfico de drogas, e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda de acordo com os registros, o homem atingido foi socorrido e deu entrada ainda com vida, na UPA Barreiro, mas morreu durante o atendimento. No mesmo local, outras duas pessoas do grupo do suspeito foram atingidas de raspão nas nádegas, uma mulher de 23 anos e um homem.

O veículo onde estava o grupo foi encontrado mais tarde, no mesmo bairro, com vestígios de sangue no banco do motorista. Também foi localizada uma arma dentro do carro. O condutor, foi encaminhado para a UPA, mas depois transferido para o Hospital João XXIII, onde foi preso por porte ilegal de arma de fogo, sob escolta policial. O Fiar Palio foi removido para o pátio da polícia.

Segundo a corporação, o militar informou que ajuda frequentemente a esposa no fechamento do bar e agiu para proteger a integridade física da família.