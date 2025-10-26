Donos do Bar Bolão se emocionam no último dia de funcionamento

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Este domingo (26/10) é o último dia de funcionamento do Bar Bolão na esquina em frente à Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de BH. Com uma mesa colocada na calçada do outro lado da rua do bar, os irmãos Karla e Carlos Henrique Rocha, sócios-proprietários do estabelecimento, participaram da despedida e se emocionaram. Além deles, dezenas de pessoas foram tomar a saideira e comer o prato ou petisco predileto.

“São muitas memórias. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, estou com 41 hoje. Tem muitas coisas que aconteceram aqui dentro deste prédio. A gente fica até emocionado de falar”, contou Carlos Henrique com os olhos cheios d’água.

Entre as muitas memórias que o marcaram, ele destaca quando o Clube Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores em 2013. “Teve clientes que ficaram três ou quatro dias aqui virados tomando cerveja”, relembrou.

Em entrevista ao Estado de Minas na última quarta-feira (22/10), Karla Rocha também se emocionou ao falar sobre o fim das atividades no local. “São mudanças, a gente tem que estar preparado. Realmente não está sendo fácil”, disse.

Karla também teve dificuldades de destacar apenas uma memória especial em todos esses anos de história. “São muitos artistas que já passaram por aqui, muitas vidas. Funcionários que fizeram a vida conosco. O Bolão é uma história”, afirmou com lágrimas nos olhos.



As atividades do bar na esquina do Santa Tereza vão encerrar porque o locatário do imóvel pediu o casarão de volta para a realização de reformas, de acordo com a sócio-proprietária. Karla garante que o comércio vai abrir em outro local, ainda não definido.

Clássico de BH

O casarão ícone da boemia na capital mineira é cenário de memórias repletas de música, futebol, prêmios e, claro, comidas e bebidas. Por anos, a esquina em frente à Praça Duque de Caxias foi o ponto final da juventude que curtia a madrugada em BH. Quando a cidade inteira parecia dormir, o Bolão estava de portas abertas para servir espaguete, rochedão e a saideira.

A esquina em Santa Tereza reuniu e conquistou um público amplo. Isso fica visível nas paredes do bar, que exibem prêmios de gastronomia, discos de ouro da banda Skank e camisas dos três principais times de BH. Nas mesas do Bolão, vitórias foram comemoradas, músicas foram compostas e conversas foram desfiadas.

O lugar do Bolão no coração dos belo-horizontinos também ficou evidente na semana que antecedeu a despedida neste domingo (26/10). Desde que o anúncio de fechamento foi feito no domingo anterior (19/10), pessoas foram ao estabelecimento para comer, beber e se despedir do espaço e dos funcionários que estão na casa há anos. Na quarta-feira (22/10), a reportagem esteve no bar e presenciou os garçons sendo abraçados e tirando fotos com os clientes.