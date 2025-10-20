Adeus, Bolão: outros 5 estabelecimentos de BH que fecharam recentemente

O tradicional Bar Bolão, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, vai deixar de funcionar no atual endereço. O bar funcionará na Praça Duque de Caxias até o próximo domingo (26/10). A reportagem relembra outros estabelecimentos de BH que fecharam suas portas (confira mais abaixo).

Conforme explicado pela proprietária Karla Rocha, em postagem nas redes sociais nesse domingo (19/10), o imóvel onde o bar funciona é alugado e deve passar por uma reforma, a pedido do proprietário do espaço. Karla Rocha afirma que o restaurante vai reabrir em outro ponto, mas que ainda não sabe onde e quando.

Leia o comunicado na íntegra:

“O Bolão Santa Tereza, com seus 64 anos de história e quase 55 no mesmo endereço, inicia agora uma nova fase, repleta de propósito e renovação. Em outubro, nos despedimos da Praça Duque de Caxias, onde vivemos momentos inesquecíveis e construímos memórias com gerações de belo-horizontinos.

O espaço passará por reforma a pedido do proprietário, e nós seguimos firmes, buscando um novo lar para continuar a escrever essa história que é parte da própria história de Belo Horizonte. Será um novo local, um novo ambiente, mas com o mesmo sabor, a mesma essência, a mesma alma, autenticidade e tradição que sempre fizeram do Bolão um símbolo da cidade.

Porque o Bolão não fecha, O Bolão renasce. Renasce com a força de quem carrega em cada prato, em cada riso e em cada encontro, a memória viva de 64 anos de história e afeto. Não sabemos ainda onde e nem quando, Nossa Senhora Aparecida irá nos conduzir.

Funcionaremos na unidade da Praça Duque de Caxias até o dia 26/10. Nossa eterna Gratidão.”

Bares que deixaram saudade em BH

A despedida do famoso bar traz à tona a lembrança de outros estabelecimentos que também deixaram um vazio na vida boêmia e gastronômica da capital mineira recentemente.

Cozinha da Oriz

A Cozinha da Oriz junta a charcutaria com a culinária mineira pela última vez Estúdio Grampo/Divulgação

Localizada na Savassi, a casa especializada em defumados fechou as portas em março do ano passado. A Oriz começou como uma fábrica de defumados, até que seus fundadores expandiram os negócios para ter um ponto de venda, o Cozinha da Oriz.

O estabelecimento vendia defumados em três formatos: fatiados na hora, congelados ou recheio de sanduíches, consumidos no balcão ou nas mesas na calçada. O carro-chefe da casa era o sanduíche de pastrami, servido no pão ciabatta com maionese de mostarda, pastrami Oriz, queijo prato e picles de pepino Oriz.

Grano 33

Restaurante Grano 33, localizado no Bairro Sion, em BH, encerrou as atividades em julho de 2024 Divulgação/Grano 33

Também no ano passado, em julho, o Bairro Sion perdeu um de seus principais restaurantes. O Grano 33 contava com massas caseiras, pães artesanais assados no forno a lenha, carnes, aves e peixes de primeira qualidade e o café de produção própria, plantado e colhido de forma orgânica.

No fim de junho, pouco antes de encerrar as atividades, o Grano 33 ganhou o Prêmio Gerdau de Gastronomia Encontro Gastrô 2024 na categoria Melhor Cozinha Variada.

Bar Contorno

Neste ano, foi a vez do Bar Contorno, localizado em uma das esquinas da avenida de mesmo nome no Bairro Floresta.

Famoso pelos eventos de pagode que animavam seus frequentadores, o bar encerrou as atividades em janeiro.

Bar do Salomão

Bar do Salomao, tradicional bar Atleticano no bairro Serra Marcos Vieira/EM/D.A Press

Outra grande perda para a boemia belo-horizontina e um dos bares mais tradicionais da capital mineira foi o do Salomão. Após mais de 70 anos de história, o local, reconhecido por receber principalmente torcedores do Atlético Mineiro, fechou as portas na Rua do Ouro, no Bairro Serra, no mês passado.

O bar dará espaço a uma farmácia, que já tentava comprar o imóvel há um tempo, mas o fechamento é temporário. O dono já anunciou que buscará reabrir a casa em outro ponto, no mesmo bairro.

Alessa Gelato

Drinks Rosso, Toffe e Gioia da Sorveteria Alessa, bairro Lourdes Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

A Alessa Gelato & Caffè, tradicional gelateria no Bairro Lourdes, fechou no fim do mês passado, após quase 20 anos de funcionamento.

A sorveteria foi uma das primeiras gelaterias artesanais de BH. Além dos sorvetes, doces como waffle, canudinho de doce de leite, milkshake e petit gateau faziam sucesso entre os clientes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata