RELEMBRE

Adeus, Bolão: outros 5 estabelecimentos de BH que fecharam recentemente

Relembre outros estabelecimentos que, assim como o Bar Bolão, deixaram saudade e marcaram a história boêmia e gastronômica da capital mineira

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
Repórter
20/10/2025 14:39 - atualizado em 20/10/2025 15:30

Bar Bolão anuncia encerramento das atividades na Praça Duque de Caxias no Santa Tereza
Bar Bolão anuncia encerramento das atividades na Praça Duque de Caxias no Santa Tereza crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O tradicional Bar Bolão, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, vai deixar de funcionar no atual endereço. O bar funcionará na Praça Duque de Caxias até o próximo domingo (26/10). A reportagem relembra outros estabelecimentos de BH que fecharam suas portas (confira mais abaixo).

Conforme explicado pela proprietária Karla Rocha, em postagem nas redes sociais nesse domingo (19/10), o imóvel onde o bar funciona é alugado e deve passar por uma reforma, a pedido do proprietário do espaço. Karla Rocha afirma que o restaurante vai reabrir em outro ponto, mas que ainda não sabe onde e quando.

Leia o comunicado na íntegra:

“O Bolão Santa Tereza, com seus 64 anos de história e quase 55 no mesmo endereço, inicia agora uma nova fase, repleta de propósito e renovação. Em outubro, nos despedimos da Praça Duque de Caxias, onde vivemos momentos inesquecíveis e construímos memórias com gerações de belo-horizontinos.

O espaço passará por reforma a pedido do proprietário, e nós seguimos firmes, buscando um novo lar para continuar a escrever essa história que é parte da própria história de Belo Horizonte. Será um novo local, um novo ambiente, mas com o mesmo sabor, a mesma essência, a mesma alma, autenticidade e tradição que sempre fizeram do Bolão um símbolo da cidade.

Porque o Bolão não fecha, O Bolão renasce. Renasce com a força de quem carrega em cada prato, em cada riso e em cada encontro, a memória viva de 64 anos de história e afeto. Não sabemos ainda onde e nem quando, Nossa Senhora Aparecida irá nos conduzir.

Funcionaremos na unidade da Praça Duque de Caxias até o dia 26/10. Nossa eterna Gratidão.”

Bares que deixaram saudade em BH

A despedida do famoso bar traz à tona a lembrança de outros estabelecimentos que também deixaram um vazio na vida boêmia e gastronômica da capital mineira recentemente.

Cozinha da Oriz

Pão de queijo com copa lombo do Cozinha da Oriz
A Cozinha da Oriz junta a charcutaria com a culinária mineira pela última vez Estúdio Grampo/Divulgação

Localizada na Savassi, a casa especializada em defumados fechou as portas em março do ano passado. A Oriz começou como uma fábrica de defumados, até que seus fundadores expandiram os negócios para ter um ponto de venda, o Cozinha da Oriz.

O estabelecimento vendia defumados em três formatos: fatiados na hora, congelados ou recheio de sanduíches, consumidos no balcão ou nas mesas na calçada. O carro-chefe da casa era o sanduíche de pastrami, servido no pão ciabatta com maionese de mostarda, pastrami Oriz, queijo prato e picles de pepino Oriz.

Grano 33

Restaurante Grano 33, localizado no Bairro Sion, em BH, encerrou as atividades em julho de 2024
Restaurante Grano 33, localizado no Bairro Sion, em BH, encerrou as atividades em julho de 2024 Divulgação/Grano 33

Também no ano passado, em julho, o Bairro Sion perdeu um de seus principais restaurantes. O Grano 33 contava com massas caseiras, pães artesanais assados no forno a lenha, carnes, aves e peixes de primeira qualidade e o café de produção própria, plantado e colhido de forma orgânica.

No fim de junho, pouco antes de encerrar as atividades, o Grano 33 ganhou o Prêmio Gerdau de Gastronomia Encontro Gastrô 2024 na categoria Melhor Cozinha Variada.

Bar Contorno

Neste ano, foi a vez do Bar Contorno, localizado em uma das esquinas da avenida de mesmo nome no Bairro Floresta.

Famoso pelos eventos de pagode que animavam seus frequentadores, o bar encerrou as atividades em janeiro.

Bar do Salomão

Bar do Salomao, tradicional bar Atleticano no bairro Serra
Bar do Salomao, tradicional bar Atleticano no bairro Serra Marcos Vieira/EM/D.A Press

Outra grande perda para a boemia belo-horizontina e um dos bares mais tradicionais da capital mineira foi o do Salomão. Após mais de 70 anos de história, o local, reconhecido por receber principalmente torcedores do Atlético Mineiro, fechou as portas na Rua do Ouro, no Bairro Serra, no mês passado.

O bar dará espaço a uma farmácia, que já tentava comprar o imóvel há um tempo, mas o fechamento é temporário. O dono já anunciou que buscará reabrir a casa em outro ponto, no mesmo bairro.

Alessa Gelato 

Drinks Rosso, Toffe e Gioia da Sorveteria Alessa, bairro Lourdes
Drinks Rosso, Toffe e Gioia da Sorveteria Alessa, bairro Lourdes Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

A Alessa Gelato & Caffè, tradicional gelateria no Bairro Lourdes, fechou no fim do mês passado, após quase 20 anos de funcionamento.

A sorveteria foi uma das primeiras gelaterias artesanais de BH. Além dos sorvetes, doces como waffle, canudinho de doce de leite, milkshake e petit gateau faziam sucesso entre os clientes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

