Os restaurantes Grace’s Cozinha e Cozinha da Oriz anunciaram que fecharão suas portas no fim de março. Confira abaixo quais as opções imperdíveis dos estabelecimentos e se prepare para a última dança.

Clima Londrino



Inaugurado em agosto de 2023, o restaurante Grace’s Cozinha apresenta uma mistura das culinárias mineira, iraniana e londrina. Localizado no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul da capital, surgiu como uma tentativa do chef Yousef Nayla de trazer variedade de cardápios para a cidade.

Tendo como pilares do seu restaurante o fogo e a fermentação, o Grace’s conta com pratos a lá carte, feitos em fogão à lenha, e duas opções de menu degustação, que podem ser aproveitados até domingo (31/3).



No cardápio a lá carte, o chuchu fermentado na brasa com salsa criolla, creme de caju e croutons é uma iguaria imperdível. Reunindo uma culinária herdada de sua avó, Graciana, que dá nome ao restaurante, com seus gostos pessoais, Yousef considera o prato como mágico e desmitifica a ideia de chuchu ser um alimento “sem gosto”.



O Chef Yousef gosta de impressionar seus clientes com o jiló fermentado na brasa Grce's Cozinha/Divulgação

Agora, se seu objetivo é comer de tudo um pouco, os menus degustação ficam disponíveis de quarta (27/3) a sábado (30/3) e podem ser a melhor opção.

No menu de 13 tempos (R$ 245), o jantar começa com uma foccacia grelhada com manteiga batida e sal de ervas, seguida por uma salada de melão, lardo, ervas e limão cravo, uma mandioca na manteiga com cheiro verde e um ravioli de queijo do Onésio, moranga, sálvia e salsa. A experiência continua com um dolma de galinha d’angola, iogurte, mel e castanha de caju, um tempurá de jiló, vinagrete de jiló, mostarda, aioli e melado, um tartlette, frango, quiabo e queijo Cuesta Azul, um porco Moura maturado com batata baroa, goiaba e limão, um crostini de pão de queijo com tartar de bife angus nam prat e capim limão e um pato maturado com gastrique de frutas cítricas e purê de batatas. Para finalizar, uma pré-sobremesa de capim limão, pepino e funcho, um café com pão de queijo, goiabada frita e gel de limão e um bolo três leche de fubá.

O Bolo três leches de fubá poderá ser degustado pela última vez no menu degustação do Grace's Cozinha Victor Schwaner/Divulgação



Já no menu de 5 tempos (R$ 129), você pode experimentar a foccacia da casa,lasanha de verduras tostadas, salada de ervas e roti vegano, a salada de melão com lardo, almôndega ao forno à lenha, com farofa, roti e molho gergelim. Para sobremesa, um brigadeiro noisette.

A Foccacia com manteiga e ervas é um clássico do Grace's Victor Schwaner/Divulgação





Mais do que um lugar de comer



Inspirada nas delicatessens americanas - lojas que vendem comidas finas e iguarias e são especializadas em comidas exóticas, raras e de difícil preparo ou criação, a Cozinha da Oriz é um lugar pensado para ser mais do que um restaurante.

Nos dois primeiros anos, a Oriz era apenas uma fábrica de defumados, até que seus fundadores, Thiago Thibau, Maurity Neves e Gabriel Absi, viram a necessidade de expandir os negócios e ter um ponto de venda, o Cozinha da Oriz. Como o próprio nome diz, o restaurante é um local para receber as pessoas, e, lá, elas podem encontrar defumados em três formatos: fatiados na hora, congelado, ou então, no recheio de deliciosos sanduíches.

A Cozinha da Oriz é um lugar projetado para ter um serviço rápido e prático, onde tudo foi pensado para comer com as mãos. Os visitantes podem se sentar no balcão ou nas mesas na calçada, ou, até mesmo, levar seu sanduíche.

O carro chefe da casa é o sanduíche de pastrami (R$ 55), de Thiago, servido no pão ciabatta com maionese de mostarda, pastrami Oriz, queijo prato e picles de pepino Oriz. O peito de boi angus é curado por 21 dias em um mix de 15 especiarias, como semente de coentro e zimbro. Depois, passa pela defumação por até 12 horas em lenha de macieira.

O sanduíche de pastrami é pedida obrigatória na Cozinha da Oriz Intsgram/Reprodução

Além do pastrami, os três amigos também uniram o amor pela charcutaria com o amor pela culinária mineira. Dentre as opções disponíveis no cardápio, o pão de queijo recheado com copa lombo defumado e desfiado, queijo canastra, picles de cebola roxa e salada de repolho (R$ 28) também é um dos sucessos da casa.

É possível levar o sabor da Cozinha da Oriz para casa. Com diversas opções de defumados congelados como, presuntos e hambúrgueres, você poderá aproveitar as delícias da charcutaria para além do fim do mês, quando o ponto fechará as portas.

Os defumados da Oriz podem ser comprados congelados para se aproveitar em casa Instagram/Reprodução

O Grace’s Cozinha e a Cozinha de Oriz estão abertos ao público até domingo. Por isso, não deixe de conhecer e experimentar as delícias do cardápio de ambos.

Serviço



Grace’s Cozinha

R. Bernardo Guimarães, 2044 - Lourdes

@graces_cozinha



Cozinha da Oriz

R. Sergipe, 1145 - Savassi

@oriz.defumados



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata