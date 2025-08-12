Após decisão de fechar as portas, Bar do Salomão dá pistas de novo endereço

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Clientes e, em especial, torcedores do Atlético Mineiro foram pegos de surpresa com o anúncio de mudança de endereço do Bar do Salomão, conhecido por reunir torcedores alvinegros e apaixonados pela boemia belo-horizontina. A casa de mais de 70 anos vai fechar as portas do atual endereço, na Rua do Ouro, no Bairro Serra, Região Centro-Sul da cidade, no dia 13 de setembro.

A boa notícia para os clientes e para a cidade é que essa perda será temporária. Salomão Jorge Filho, dono da casa, conta que em até dois meses depois do encerramento no endereço original, já vai conseguir abrir o novo espaço. “Posso dizer que vai continuar sendo na Serra e que já há uns quatro ou cinco pontos que estou de olho”, conta.

Salomão diz ainda que o bar dará espaço a uma farmácia, que já tentava comprar o imóvel há um tempo. “Há cerca de um ano e meio a drogaria tenta comprar esse imóvel. Agora, ela conseguiu, inclusive, comprar outras duas casas atrás de onde fica o bar”, explica.

Em entrevista ao Estado de Minas no início de 2024, o dono havia falado sobre o boato que dizia, na época, que o bar fecharia as portas. Na ocasião, ele disse que não tinha chance de sair de lá.

“A proposta que recebemos depois foi irrecusável, falei então com as minhas quatro irmãs quanto eu precisava receber para sair de lá e conseguir um novo espaço e todos nós entramos em um acordo”.

Mesma atmosfera

Apesar do endereço mudar, Salomão pretende manter, na nova casa, a mesma atmosfera e decoração já tradicionais do bar. “Estou levando todos os pôsteres, placas, quadros, até as bancadas eu vou levar”, conta o dono.

Ele também não abre mão da Serra, esse bairro que acolheu sua família. “Tudo aconteceu na Serra, a nova casa tem que ser aqui”. A marcante esquina onde fica o estabelecimento pode ou não ser “replicada”. “Ser em uma esquina é uma preferência, mas não é uma prioridade, já que fica ainda mais difícil achar um lugar”.

Clima de despedida

Não houve um anúncio formal ou em publicação no Instagram da casa falando sobre essa mudança. “Foi algo natural, que começou a circular de boca a boca mesmo”, explica Salomão.

O retorno dos clientes, claro, traduz a preocupação e o carinho que sentem com a casa. “Está todo mundo doido, o povo fica preocupado demais”, diz o dono, que reforça que eles ficarão “órfãos” do bar por pouco tempo.

O proprietário da casa também está incerto quanto a esse período, já que, em 35 anos de trabalho lá, será a primeira vez que fica mais de uma semana sem trabalhar (ao menos dentro das funções clássicas do bar). “Esses dois meses também serão uma novidade para mim, algo inédito em 35 anos”.

Bar com história

Carne de panela com mandioca do Bar do Salomão Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O Bar do Salomão começou como uma mercearia, que pertencia aos avós do atual dono que chegaram da Síria. O empreendimento foi fundado pelo casal Jorge Abdalla e Chamesse Dauch em 1953, mas se transformou em bar de fato quando o filho, Salomão Jorge, assumiu o negócio.

O espaço foi ganhando cada vez mais itens decorativos com tema Atlético Mineiro, justamente pelo fato de Salomão ter sido um torcedor fanático. Há mais de 30 anos, Salomão Jorge Filho, atual dono da casa, assumiu esse posto e perpetuou a paixão do pai pelo time. Ele instalou uma televisão no bar e passou a atrair ainda mais atleticanos.

Os clientes, além de assistir aos jogos, podem degustar delícias. Os tira-gostos já eram famosos desde a época do pai e os PFs ganharam destaque após a entrada do filho na gestão. “Vendemos entre 200 e 300 pratos por dia”, explica Salomão.

Ele destaca, entre os sucessos da casa que acompanham muito bem uma cerveja gelada, a carne de panela com mandioca, ou pratos como a feijoada, o feijão-tropeiro ou o frango com quiabo.

Serviço

Rua do Ouro, 895, Serra

(31) 3221-5677

De domingo a sexta, das 8h à 00h

Sábado, das 8h às 18h

