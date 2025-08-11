Assine
overlay
Início Degusta
IGUARIA ALÉM-MAR

Festival de Bacalhau: restaurantes mostram a tradição do peixe da Noruega

BH sedia de 14 a 31 de agosto a 2ª edição do Festival Bacalhau da Noruega

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares*
Ana Luiza Soares*
Repórter
Graduanda de Jornalismo na PUC Minas (4° período), Estagiária em Gerais
11/08/2025 16:27

compartilhe

Siga no
x
Na foto, Lombo de Bacalhau da Noruega servido em um caldo aromático com feijão branco do D'artagnan
Lombo de bacalhau da Noruega servido em um caldo aromático com feijão branco do D'Artagnan crédito: João Motta/Divulgação

Nas cozinhas de Belo Horizonte e Região Metropolitana, o mês de agosto promete trazer um aroma familiar e, ao mesmo tempo, carregado de histórias que atravessam os oceanos. É o bacalhau - mas não qualquer um. De 14 a 31 de agosto, a capital mineira recebe a 2ª edição do Festival Bacalhau da Noruega, uma deliciosa travessia entre o Atlântico Norte e o coração de Minas Gerais que tem como protagonista o peixe legítimo do país nórdico. Mais de 20 restaurantes se unem em torno do ingrediente que carrega em si séculos de tradição, sabor e textura incomparáveis.

Depois do sucesso da primeira edição, em 2024, o festival volta com fôlego renovado e mesas bem-postas. Casas como D’Artagnan, La Palma e Bar do Zezé estão entre os participantes que criaram pratos exclusivos para a ocasião, cada um reverenciando o bacalhau em suas formas mais clássicas e também em releituras autorais. O evento surge como uma chance de experimentar o ingrediente como ele é tratado onde nasceu: alimento saudável e 100% natural. Apenas peixe, sal e mais nada.

Boemia

A tradição da Noruega se mistura às técnicas diversas dos chefs mineiros em preparos que destacam a versatilidade do produto, feito no forno, na brasa, confitado ou como recheio. Alguns deles optam por trazer um toque de mineiridade. É o caso do Bar do Zezé, parada obrigatória no Barreiro para quem aprecia a boa e velha boemia. O lugar apresenta o “Minas Lusitana”, um bolinho de milho verde recheado com bacalhau.

Leia Mais

”A ideia desse petisco surgiu na nossa família. Quando morávamos no interior e recebíamos alguma visita, sempre fazíamos o bolinho. Na época, ele era uma abundância”, conta o chef Vitor Martins. A intenção, ao incrementar o peixe, segundo ele, é que as pessoas que ainda  não o experimentaram, se sintam em casa.

O resultado é um bolinho de milho puro, macio por dentro e crocante por fora, com recheio de bacalhau. “O peixe realça o sabor do milho e contrapõe seu dulçor, deixando ambos em destaque”, descreve Vitor. Para completar, o prato tem um toque de pimenta picante e acompanha a geléia de morango da casa.

Tradição

No Bairro Aeroporto, na Pampulha, o La Palma investe em uma composição tradicional. “Os principais ingredientes são o bacalhau, que usaremos o Saithe, e o arroz. Acho que é uma boa combinação. Temos essa tradição de comê-lo com arroz. A cremosidade com o sabor do bacalhau é perfeita”, comenta a chef do restaurante, Naiara Faria.

A apresentação, portanto, será um arroz cremoso de bacalhau da Noruega, gratinado e servido com crispy de cebola e ovo estalado. “O ovo é muito usado em Portugal e a cebola traz um toque de crocância”, explica.

Na foto, Bacalhau da Noruega confitado, servido sobre um delicado creme de couve-flor caramelizada, acompanhado de vegetais tostados e finalizado com molho romesco
Bacalhau da Noruega confitado, servido sobre um delicado creme de couve-flor caramelizada, acompanhado de vegetais tostados e finalizado com molho romesco do Odoyá João Motta/Divulgação

A casa já tinha um histórico de incluir os dois peixes nórdicos em seu cardápio, escolha justificada pela combinação de sabor, textura e suavidade. “Trabalhamos com esses produtos, porque têm mais qualidade, que é o que esperamos sempre entregar para o nosso cliente”, afirma Naiara. 

Com a nova criação, a chef pretende oferecer felicidade e satisfação ao público pela escolha dos ingredientes. “Na hora que o cliente comer, esperamos uma alegria de combinações e que ele comente: ‘Nossa, o melhor prato que eu já comi na minha vida!’. Eu espero que mais pessoas conheçam a nossa casa. Essa é uma oportunidade de atrair novos públicos”, destaca.  

Leve e fresco

No D’Artagnan, um charmoso bistrô no Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, é possível encontrar uma culinária variada e contemporânea, com diversas influências, como francesa, italiana e mineira, além de pratos que marcam a memória afetiva da chef Marise Rache. Para o festival, a escolha foi uma receita leve e com personalidade.

Na foto, Arroz cremoso de Bacalhau da Noruega, gratinado, servido com crispy de cebola e ovo estalado do La Palma
Arroz cremoso de Bacalhau da Noruega, gratinado, servido com crispy de cebola e ovo estalado do La Palma João Motta/Divulgação

A base do prato é um caldo aromático de feijão branco com folhas frescas de espinafre, que acolhe com suavidade o lombo macio do bacalhau norueguês. Por cima, uma camada de pão torrado e queijo gruyère derretido para dar cremosidade, remetendo à tradição francesa. Marise teve a inspiração após o contato com um prato semelhante servido no restaurante Balthazar, em Nova York.

Leia Mais

“O bacalhau em si é um ingrediente extremamente versátil e o da Noruega se destaca pela qualidade. É um prato leve e saboroso. Para darmos um toque das Minas Gerais, estamos usando o queijo da Serra da Canastra, que dispensa apresentações”, comenta. 

Inspiração em Noronha

Com a premissa de uma culinária leve e saudável, o restaurante Odoyá, na Savassi, também na Região Centro-Sul, marca presença no festival. O negócio nasceu de uma idealização de Victor Hugo Barcelos, após uma viagem a Fernando de Noronha. “Senti falta de um lugar leve e com gosto de praia em BH”, conta. A festividade surge para somar a já formada atmosfera dos mares.

Na foto, Bolinho de milho com recheio de bacalhau do Bar do Zezé
Bolinho de milho com recheio de bacalhau do Bar do Zezé João Motta/Divulgação

O cheiro do mar pode ser sentido em todos os cantos da casa, inclusive sob à mesa. Para o evento, o lugar preferiu fugir da combinação clássica, como batatas, tomates, pimentões e cebolas. Como resultado, nasceu o bacalhau da Noruega confitado, servido sobre um delicado creme de couve-flor caramelizada, acompanhado de vegetais tostados e finalizado com molho romesco.

Origem nórdica

O festival é uma iniciativa do SindRio em parceria com o Conselho Norueguês da Pesca, que promove a valorização de dois peixes salgados e secos vindos das águas geladas do Ártico. São eles o Gadus morhua, tradicional bacalhau; e o Saithe, igualmente reconhecido por sua textura firme e lascas suculentas. O clima frio e as águas geladas da Noruega são ambientes favoráveis para o desenvolvimento desses peixes. 

O país nórdico ainda preserva uma tradição secular de salga-secagem, em que se retira apenas a água do peixe, conservando todos os nutrientes do bacalhau. Além disso, o processo concentra o sabor e entrega o tão apreciado umami - o quinto gosto que faz a boca querer mais.

Embora seja presença obrigatória nas mesas lusitanas - especialmente nas festas tradicionais e almoços de família - é importante entender a origem do bacalhau, automaticamente associada a Portugal. Essa relação histórica é tão forte que gera confusão: muitos acreditam que o peixe é português por natureza.

Mas o que Portugal fez - com maestria - foi transformar o ingrediente em um símbolo de sua gastronomia, criando centenas de receitas e um repertório afetivo que atravessa gerações, e que, chegando ao Brasil, tornou-se tradição.

Peixes salgados e secos do Ártico

Gadus morhua (bacalhau autêntico)

- É considerado o mais nobre bacalhau do mundo;

- Tem sabor suave e cor branca;

- Gera postas altas e grossas, que se soltam em pétalas após o cozimento;

- Pode ser grelhado, assado, cozido ou consumido cru em sushis.

Pollachius virens (Saithe)

- Tem um bom custo-benefício, ideal para refeições diárias;

- Tem sabor forte e cor escura;

- A carne desfia com facilidade;

- É utilizado em bolinhos, saladas, caldos, pirões e recheios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

2ª edição do Festival Bacalhau da Noruega

Confira a lista de participantes: 

- Porca Voadora: Posta de Bacalhau da Noruega cozida no azeite extravirgem, servida com pamonha frita de textura cremosa e finalizada com lâminas delicadas de lardo

- Bar do Zezé: Bolinho de milho verde recheado com Bacalhau da Noruega, servido com geleia de morango e toque picante de pimenta

- Biboca do Portuga: Lombo de Bacalhau da Noruega assado, servido sobre batatas ao murro crocantes e douradas no forno. Acompanhado de brócolis salteados, molho de pimentões coloridos, alho laminado e azeite extravirgem

- Cabernet Butiquim: Bacalhau da Noruega refogado no alho e finalizado com salsinha, envolto com mistura de bechamel com requeijão

- Cantina Piacenza: Bacalhau com grão de bico e bacon

- Capitão Leitão: Lombo de Bacalhau da Noruega assado, servido com batatinhas ao murro, tomates, cebolas baby e brócolis 

- Caravela: Lombo de Bacalhau da Noruega confitado em azeite extravirgem, servido sobre um aveludado creme de caldeirada, finalizado com farofa crocante de amêndoas e vinagrete de bochecha de porco

- Chico Dedê: Lombo de Bacalhau da Noruega confitado e finalizado com leve defumado, servido com arroz de tomate envolvido em um delicado molho de ostras

- Cozinha Santo Antônio: Bacalhau da Noruega desfiado com abóbora, cebola, palmito pupunha, couve, quiabo e telha de angu crocante

- Cucina di Pastaio: Tortellini artesanal de Bacalhau da Noruega desfiado, servido com mantecatura de manjericão e hortelã

- D’artagnan: Lombo de Bacalhau da Noruega servido em um caldo aromático com feijão branco e folhas frescas de espinafre

- Empório Paraíso: Posta de Bacalhau da Noruega assada, acompanhada de batatas baby ao murro, cebolas roxas caramelizadas e amêndoas laminadas tostadas

- La Palma: Arroz cremoso de Bacalhau da Noruega, gratinado, servido com crispy de cebola e ovo estalado

- Mitra: Lombo de Bacalhau da Noruega confitado em azeite extravirgem, servido sobre uma tagine perfumada com cebolas, tomates, damascos secos e um delicado molho de tahine 

- O Jardim: Posta de Bacalhau da Noruega acompanhada de batatas ao murro, pétalas de tomate, cebolas baby, pimentões defumados, cebola caramelizada, alho e chorizo artesanal

- Odoyá Cozinha: Bacalhau da Noruega confitado, servido sobre um delicado creme de couve-flor caramelizada, acompanhado de vegetais tostados e finalizado com molho romesco 

- Omilía: Lombo de Bacalhau da Noruega confitado em azeite extravirgem,com tomates, cebolas e batatas, acompanhado de tapenade de azeitonas pretas e arroz branco

- Osso: Lombo de Bacalhau da Noruega grelhado na brasa, servido com couve tostada, risoni cozido no caldo do próprio peixe, pimentões defumados e finalizado com aioli de urucum

- Pastus: Lombo de Bacalhau da Noruega grelhado na brasa, com leve toque defumado, servido sobre um purê de grão-de-bico cremoso

- Per Lui: Bacalhau da Noruega em curry vermelho aromático, finalizado com leite de coco e acompanhado por tartare de banana-da-terra

- Restaurante do Porto: Lombo de Bacalhau da Noruega grelhado, acompanhado por batatas coradas e um tradicional arroz de Braga, enriquecido com lascas delicadas de bacalhau, molho de tomate caseiro, brócolis frescos, cebola e um toque de salsa fresca

- Rex Bibendi: Pataniscas de Bacalhau da Noruega, cebola caramelizada com bacon e hummus de beterraba

- Taberna Baltazar: Bacalhau da Noruega em lascas confitado no azeite com tomates, cebola e batatas, acompanhado de tapenade de azeitonas pretas e arroz branco

Tópicos relacionados:

bacalhau bh noruega

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay