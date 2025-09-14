BH: bares, restaurantes e profissionais da cozinha ganham prêmios inéditos

Belo Horizonte já é muito conhecida por sua gastronomia e boemia, mas, cada vez mais, o número de restaurantes e bares espalhados pela capital aumenta. Em meio a tantas opções, com sabores e propostas distintos, pode ser até complicado eleger um lugar para a próxima visita. Nesse cenário, uma premiação é sempre um bom norte para os indecisos que “sofrem” com a variedade de possibilidades.

A 23ª edição do Prêmio Encontro Gastrô, que revelou o resultado na última segunda-feira, em cerimônia no Centro de Convenções CDL/BH, Bairro Boa Viagem, Região Centro-Sul da capital, deu destaque a novas casas e talentos. Sete endereços e pessoas ganharam reconhecimentos inéditos, inclusive, por meio de uma categoria nova: “Melhor Bar de Vinhos”.

Revelação

Um dos grandes vencedores da premiação foi o Osteritta Papà, casa inaugurada no último ano no Vila da Serra, em Nova Lima. O restaurante italiano, que pertence à rede Famiglia Papà, de Brasília, e tem apenas essa unidade em Minas, ficou em primeiro lugar em duas categorias: “Restaurante Revelação” e “Chef Revelação”.

O chef Petty destaca que o reconhecimento, apesar de vir em seu nome, é fruto do trabalho de toda a equipe. “Você não é ninguém sem uma equipe ao lado. Esse prêmio não é meu, é da minha equipe. Faço um agradecimento especial a todos, dos que trabalham na limpeza aos que estão na cozinha”, aponta.

No cardápio, você encontra pratos como Rigatoni à carbonara (R$ 89), feito com guanciale (bochecha de porco curada) e queijo pecorino romano, e Mafaldine (pasta longa) com ragu de javali, burratina (versão pequena da burrata) e brunoise (corte em cubos pequenos) de abóbora e sálvia a R$ 98.

A paleta de cordeiro com massa bicolor na manteiga e sálvia pode ser encontrada no Osteritta Papà, eleito a revelação do ano Paulo Márcio/Divulgação

Bar no subsolo

A categoria “Diversão/Novidade do Ano” premiou uma casa que chegou há nove meses na cidade: o Avra, no Lourdes, Região Centro-Sul. Com um grande salão, com direito, inclusive, a um bar escondido no subsolo (o Whisper), que tem um robô como bartender, a casa aposta em gastronomia e coquetelaria de alto nível. Quem assina a carta de drinques é a mixologista Jocássia Coelho. Já os comes ficam a cargo do chef Mário Versiani.

“A casa tem um design bonito e moderno, é confortável, tem um cardápio diverso e um chope tirado com excelência. A gastronomia e a coquetelaria do Avra vêm sendo muito elogiadas”, comenta um dos sócios, Fabiano Aguiar. Uma boa pedida é combinar a fraldinha no forno à carvão (R$ 65) com chope ou o drinque Malandragem (R$ 43), com cachaça, redução de cerveja, vermute e amendoim temperado.

Pão de queijo

Fazer um pão de queijo que agrade os mineiros não é tarefa fácil, afinal, os padrões são altos dentro do estado. Mas a Pão de Queijo Canastra, cafeteria com uma unidade no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste, e outra no Buritis, Região Oeste, conseguiu conquistar tanto o público quanto o júri e levou o prêmio de “Novidade do Ano/Lanches e Guloseimas”.

O prêmio deu destaque para o produto ícone da cafeteria Pão de Queijo Canastra Marcos Kohler/Divulgação

O negócio começou dentro de casa, com uma receita da mãe da sócia-proprietária Bruna Lára, que deu origem ao pão de queijo que ficou famoso em BH. Até 2024, a marca trabalhava apenas com a massa congelada, mas, a pedido dos clientes, abriu as portas como cafeteria. “O nosso produto é o básico bem feito e acho que as pessoas estão carentes de pão de queijo de qualidade, por isso recebemos esse reconhecimento”, destaca.

O pão de queijo pode ser simples (R$ 7) ou em forma de sanduíche, a exemplo do São José do Barreiro (R$ 24,90), recheado com linguiça de pernil suíno e queijo Canastra.

Brinde

Os amantes do vinho provavelmente não ficaram surpresos com o vencedor da recém-criada categoria “Melhor Bar de Vinhos”. O Cabernet Butiquim, localizado na Região da Savassi, mescla gastronomia contemporânea, vinhos e coquetéis em um ambiente descontraído e agitado.

Para Pablo Teixeira, um dos fundadores da casa, esse reconhecimento se tornou ainda mais especial por chegar no ano em que eles celebram 10 anos de existência. “Ao longo desses 10 anos, ouvi muitos relatos de pessoas que se inspiraram no Cabernet para criar seus próprios negócios e hoje vemos o vinho cada vez mais presente em bares e casas que o colocam em posição de destaque”, analisa.

O bar oferece diversas opções de vinhos em garrafa ou taça de 150ml (a partir de R$ 29). Para acompanhar, uma sugestão é o Mexido do Cab (R$ 49), clássico da casa com arroz, carne desfiada, ovo mexido, bacon, linguiça, brócolis, feijão, couve e banana frita.

Outros destaques

O restaurante Caê, no Bairro Sion, Região Centro-Sul, também entrou pela primeira vez na lista dos ganhadores do Prêmio Encontro Gastrô. A casa venceu na categoria “Cozinha Variada”. Um dos petiscos servidos é a bochecha de porco com cebola crocante e pão da casa (R$ 72). De prato principal, vale conhecer o arroz de rabada com agrião, cebola crocante e coalhada seca (R$ 79).



Além dos estabelecimentos, a premiação homenageia profissionais imprescindíveis em uma operação de gastronomia. Ana Paula Santana, sommelière do restaurante D’Artagnan, fez sua estreia ao receber o prêmio de “Sommelier do Ano”. No Pacato, uma das casas mais aclamadas da cidade, também teve premiação inédita para Pollyana Oliveira, que se consagrou como “Maître do Ano”.

Votação

Os resultados são fruto de duas etapas de votação. Na primeira delas, os votos do júri (formado por 50 pessoas) se unem aos do público (computados pelo site da Revista Encontro). Cada voto do júri equivale a um ponto, enquanto o mais cotado entre o público geral ganha três pontos; o segundo colocado soma dois; e o terceiro, um. Na segunda fase, somente o voto popular é contabilizado.

