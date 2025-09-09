Assine
OS CAMPEÕES

Encontro Gastrô 2025: veja quem foram os destaques do prêmio de BH

Premiação anual reúne os bares, restaurantes e profissionais de Belo Horizonte mais votados em duas fases

Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
09/09/2025 15:32

Suflê de queijo gruyère do Taste-Vin, casa tradicional que faturou três prêmios na cerimônia
Suflê de queijo gruyère do Taste-Vin, casa tradicional que faturou três prêmios na cerimônia crédito: Rafael Motta/Divulgação

A 23ª edição do prêmio Encontro Gastrô, realizada na noite dessa segunda-feira (8/9) na Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), no Bairro Boa Viagem, Região Centro-Sul da capital, anunciou os bares, restaurantes e profissionais da gastronomia campeões de 39 categorias.

As categorias são divididas em seis eixos: diversão; lanches e guloseimas; boa mesa; sabores regionais; alta gastronomia; e categorias presentes em todos os grupos de estabelecimentos, a exemplo do título de “restaurante revelação”.

Como funciona a votação?

Existem duas fases de votação do prêmio. Na primeira, o público e os jurados votam e, na segunda, apenas o público elege seus favoritos. Na edição de 2025, mais de 239 mil votos válidos foram registrados pelo site da premiação.

Ao todo, 50 jurados participaram da votação e cada casa ou candidato escolhido por um deles recebeu um ponto. A votação do público é um pouco diferente: a casa mais votada recebe três pontos; o segundo lugar, dois pontos; e o terceiro, um ponto.

Para o segundo turno, quando apenas o público vota, entram em disputa três candidatos para cada categoria.

Descubra, a seguir, os vencedores e os pódios de cada uma das 39 categorias do prêmio Encontro Gastrô 2025:

Quais foram os destaques?

Na foto, steak tartar com creme azedo do Moema, considerado o melhor bar de BH pela premiação
Steak tartar com creme azedo do Moema, considerado o melhor bar de BH pela premiação Victor Schwaner/Divulgação

O Taste-Vin, clássico bistrô francês em Belo Horizonte, foi um dos grandes vencedores da noite. Com 37 anos de história e famoso pelos suflês sempre aerados e volumosos, o restaurante no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul, venceu três categorias na premiação de 2025: “Melhor Restaurante de BH”; “Melhor Carta de Vinhos”; e “Melhor Bistrô”.

Outro estabelecimento que se destacou na cerimônia foi o Osteritta Papà. A casa italiana do grupo Famiglia Papà, de Brasília, que tem uma unidade no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, consagrou-se como vencedora da categoria “Restaurante Revelação” e “Chef Revelação”, com o profissional Petty.

O vencedor da categoria “Melhor Bar” carrega sempre uma grande responsabilidade, afinal, BH é considerada a capital dos bares. Nesta edição, o Moema Bar assumiu esse posto de referência, sendo o bar mais votado na categoria. A casa com inspiração paulista é vizinha do seu irmão gêmeo carioca, o Redentor Bar (ambas são do grupo Redentor e ficam na Região da Savassi).

O vencedor da categoria “Chef do Ano”, uma das mais aguardadas em cada edição, foi uma mulher à frente de um dos consagrados restaurantes da cidade: Marise Rache, do D’Artagnan, bistrô no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul. A chef está presente no dia a dia da casa e, muitas vezes, imprime um pouco do que comia em casa, de receitas de família no cardápio variado que é, sobretudo, internacional.


Outros vencedores:

Eixo “Diversão”

  • Bar/Botequim
    1º Moema Bar
    2º Tizé Bar e Butiquim
    3º Bar da Lora
  • Bar de vinhos
    1º Cabernet Butequim
    2º A Casa da Uva
    3º La Vinicola
  • Carta de Drinques
    1º The House Food & Fun
    2º Moema Bar
    3º Tatu Bola
  • Choperia
    1º Redentor
    2º Almanaque Choperia
    3º Monka Cervejaria
  • Gastrobar
    1º Okinaki
    2º Montê Bar
    3º All Mar
  • Diversão/Novidade do Ano
    1º Avra Bar
    2º Bar Padrin
    3º Botequim Sapucaí

 

Eixo “Lanches e guloseimas”

  • Brunch
    1º Padaria Vianney
    2º Du Pain
    3º Casa Bonomi
  • Bufê de festa
    1º Rullus Buffet
    2º Bravo Catering
    3º Buffet Célia Soutto Mayor
  • Cafeteria
    1º Uluru Café
    2º Mocca Coffee & Meals
    3º Inter Café
  • Chocolateria/Doceria
    1º Espetacular Doceria
    2º O Granulado
    3º Fany Bombons
  • Confeitaria e Salgados
    1º Boca do Forno
    2º Marília de Dirceu Pastelaria
    3º Fofo de Belas
  • Gelateria/Sorveteria
    1º Mi Garba!
    2º Lullo Gelato
    3º Bacio di Latte
  • Hambúrguer/Sanduíche
    1º Eddie Fine Burger
    2º TT Burger
    3º Madero
  • Padaria
    1º Boníssima
    2º Du Pain
    3º Padaria Vianney
  • Pão de queijo
    1º Verdemar
    2º Boca do Forno
    3º Padaria Vianney
  • Novidade do Ano/ Lanches e Guloseimas
    1º Pão de Queijo Canastra
    2º Tinta La Vida
    3º Mosque

Eixo “Boa Mesa”

  • Bufê Self-Service
    1º Verdinho
    2º Varanda 1389
    3º Magnólia
  • Churrascaria
    1º Porcão
    2º Baby Beef
    3º Adega Steak House
  • Cozinha Light/Salada
    1º Projeto Sabor
    2º Maëva
    3º Casa Amora
  • Peixes/Frutos do Mar
    1º Coco Bambu
    2º Alguidares
    3º Odoyá
  • Pizzaria
    1º 68 La Pizzeria
    2º Barolio
    3º Olegário Pizza & Cucina
  • Restaurante tradicional
    1º Casa dos Contos
    2º Cantina do Lucas
    3º Maria das Tranças

 

Eixo “Sabores Regionais”

  • Cantina/Trattoria

1º Anella Ristorante

2º Província di Salerno

3º Cantina Piacenza

  • Japonês
    1º Udon
    2º Issei
    3º Kei
  • Cozinha Mineira
    1º Xapuri
    2º Dona Lucinha
    3º Cozinha Tupis
  • Cozinha Portuguesa

1º Caravela
2º Restaurante do Porto
3º Tasca do Miguel

 

Eixo “Alta Gastronomia”

Mignon de vitela grelhado com ravioli de queijo gruyère do restaurante D'Artagnan
Mignon de vitela grelhado com ravioli de queijo gruyère do restaurante D'Artagnan D'Artagnan/Divulgação

  • Bistrô
    1º Taste-Vin
    2º D’Artagnan
    3º Rullus Bistrô
  • Carne/Parrilla
    1º Pobre Juan
    2º Parrilla del Mercado
    3º Hacienda 1979
  • Carta de Vinhos
    1º Taste-Vin
    2º Gero
    3º D’Artagnan
  • Cozinha Contemporânea
    1º Per Lui,
    2º Villeon
    3º Pacato
  • Cozinha Variada
    1º Caê Restaurante e Bar
    2º Birosca
    3º O Jardim
  • Italiano
    1º Gero
    2º O Italiano
    3º Ninita

 

Eixo “Categorias Presentes em Todos os Grupos de Estabelecimentos”

Osteritta Papà recebeu dois prêmios especiais do Encontro Gastrô 2025
Osteritta Papà recebeu dois prêmios especiais do Encontro Gastrô 2025 Osteritta Papà/ Reprodução Instagram

  • Maître do Ano
    1º Pollyana Oliveira (Pacato)
    2º Rafaella Rudaeff (Glouton)
    3º Diego Lima (Osteritta Papà)
  • Sommelier do Ano
    1º Ana Paula (D´Artagnan)
    2º Denis Marconi (Taste-Vin)
    3º Frederico Langbehn (Per Lui,)
  • Chef Revelação
    1º Petty (Osteritta Papà)
    2º JP Oliveira (Casa Calixto)
    3º Victor Zulliani (Terraço Niê/Montê Bar)
  • Chef do Ano
    1º Marise Rache (D’Artagnan)
    2º Rodrigo A. Fonseca (Taste-Vin)
    3º Cristóvão Laruça (Caravela, Mitra, Capitão Leitão e Pastus)
  • Restaurante Revelação
    1º Osteritta Papà
    2º Zucco Cucina
    3º Macaréu

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Melhor Restaurante de BH
    1º Taste-Vin 
    2º D’Artagnan 
    3º Gero

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

overflay