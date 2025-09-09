Encontro Gastrô 2025: veja quem foram os destaques do prêmio de BH
Premiação anual reúne os bares, restaurantes e profissionais de Belo Horizonte mais votados em duas fases
A 23ª edição do prêmio Encontro Gastrô, realizada na noite dessa segunda-feira (8/9) na Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), no Bairro Boa Viagem, Região Centro-Sul da capital, anunciou os bares, restaurantes e profissionais da gastronomia campeões de 39 categorias.
As categorias são divididas em seis eixos: diversão; lanches e guloseimas; boa mesa; sabores regionais; alta gastronomia; e categorias presentes em todos os grupos de estabelecimentos, a exemplo do título de “restaurante revelação”.
Como funciona a votação?
Existem duas fases de votação do prêmio. Na primeira, o público e os jurados votam e, na segunda, apenas o público elege seus favoritos. Na edição de 2025, mais de 239 mil votos válidos foram registrados pelo site da premiação.
Ao todo, 50 jurados participaram da votação e cada casa ou candidato escolhido por um deles recebeu um ponto. A votação do público é um pouco diferente: a casa mais votada recebe três pontos; o segundo lugar, dois pontos; e o terceiro, um ponto.
Para o segundo turno, quando apenas o público vota, entram em disputa três candidatos para cada categoria.
Descubra, a seguir, os vencedores e os pódios de cada uma das 39 categorias do prêmio Encontro Gastrô 2025:
Quais foram os destaques?
O Taste-Vin, clássico bistrô francês em Belo Horizonte, foi um dos grandes vencedores da noite. Com 37 anos de história e famoso pelos suflês sempre aerados e volumosos, o restaurante no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul, venceu três categorias na premiação de 2025: “Melhor Restaurante de BH”; “Melhor Carta de Vinhos”; e “Melhor Bistrô”.
Outro estabelecimento que se destacou na cerimônia foi o Osteritta Papà. A casa italiana do grupo Famiglia Papà, de Brasília, que tem uma unidade no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, consagrou-se como vencedora da categoria “Restaurante Revelação” e “Chef Revelação”, com o profissional Petty.
O vencedor da categoria “Melhor Bar” carrega sempre uma grande responsabilidade, afinal, BH é considerada a capital dos bares. Nesta edição, o Moema Bar assumiu esse posto de referência, sendo o bar mais votado na categoria. A casa com inspiração paulista é vizinha do seu irmão gêmeo carioca, o Redentor Bar (ambas são do grupo Redentor e ficam na Região da Savassi).
O vencedor da categoria “Chef do Ano”, uma das mais aguardadas em cada edição, foi uma mulher à frente de um dos consagrados restaurantes da cidade: Marise Rache, do D’Artagnan, bistrô no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul. A chef está presente no dia a dia da casa e, muitas vezes, imprime um pouco do que comia em casa, de receitas de família no cardápio variado que é, sobretudo, internacional.
Outros vencedores:
Eixo “Diversão”
- Bar/Botequim
1º Moema Bar
2º Tizé Bar e Butiquim
3º Bar da Lora
- Bar de vinhos
1º Cabernet Butequim
2º A Casa da Uva
3º La Vinicola
- Carta de Drinques
1º The House Food & Fun
2º Moema Bar
3º Tatu Bola
- Choperia
1º Redentor
2º Almanaque Choperia
3º Monka Cervejaria
- Gastrobar
1º Okinaki
2º Montê Bar
3º All Mar
- Diversão/Novidade do Ano
1º Avra Bar
2º Bar Padrin
3º Botequim Sapucaí
Eixo “Lanches e guloseimas”
- Brunch
1º Padaria Vianney
2º Du Pain
3º Casa Bonomi
- Bufê de festa
1º Rullus Buffet
2º Bravo Catering
3º Buffet Célia Soutto Mayor
- Cafeteria
1º Uluru Café
2º Mocca Coffee & Meals
3º Inter Café
- Chocolateria/Doceria
1º Espetacular Doceria
2º O Granulado
3º Fany Bombons
- Confeitaria e Salgados
1º Boca do Forno
2º Marília de Dirceu Pastelaria
3º Fofo de Belas
- Gelateria/Sorveteria
1º Mi Garba!
2º Lullo Gelato
3º Bacio di Latte
- Hambúrguer/Sanduíche
1º Eddie Fine Burger
2º TT Burger
3º Madero
- Padaria
1º Boníssima
2º Du Pain
3º Padaria Vianney
- Pão de queijo
1º Verdemar
2º Boca do Forno
3º Padaria Vianney
- Novidade do Ano/ Lanches e Guloseimas
1º Pão de Queijo Canastra
2º Tinta La Vida
3º Mosque
Eixo “Boa Mesa”
- Bufê Self-Service
1º Verdinho
2º Varanda 1389
3º Magnólia
- Churrascaria
1º Porcão
2º Baby Beef
3º Adega Steak House
- Cozinha Light/Salada
1º Projeto Sabor
2º Maëva
3º Casa Amora
- Peixes/Frutos do Mar
1º Coco Bambu
2º Alguidares
3º Odoyá
- Pizzaria
1º 68 La Pizzeria
2º Barolio
3º Olegário Pizza & Cucina
- Restaurante tradicional
1º Casa dos Contos
2º Cantina do Lucas
3º Maria das Tranças
Eixo “Sabores Regionais”
- Cantina/Trattoria
1º Anella Ristorante
2º Província di Salerno
3º Cantina Piacenza
- Japonês
1º Udon
2º Issei
3º Kei
- Cozinha Mineira
1º Xapuri
2º Dona Lucinha
3º Cozinha Tupis
- Cozinha Portuguesa
1º Caravela
2º Restaurante do Porto
3º Tasca do Miguel
Eixo “Alta Gastronomia”
- Bistrô
1º Taste-Vin
2º D’Artagnan
3º Rullus Bistrô
- Carne/Parrilla
1º Pobre Juan
2º Parrilla del Mercado
3º Hacienda 1979
- Carta de Vinhos
1º Taste-Vin
2º Gero
3º D’Artagnan
- Cozinha Contemporânea
1º Per Lui,
2º Villeon
3º Pacato
- Cozinha Variada
1º Caê Restaurante e Bar
2º Birosca
3º O Jardim
- Italiano
1º Gero
2º O Italiano
3º Ninita
Eixo “Categorias Presentes em Todos os Grupos de Estabelecimentos”
- Maître do Ano
1º Pollyana Oliveira (Pacato)
2º Rafaella Rudaeff (Glouton)
3º Diego Lima (Osteritta Papà)
- Sommelier do Ano
1º Ana Paula (D´Artagnan)
2º Denis Marconi (Taste-Vin)
3º Frederico Langbehn (Per Lui,)
- Chef Revelação
1º Petty (Osteritta Papà)
2º JP Oliveira (Casa Calixto)
3º Victor Zulliani (Terraço Niê/Montê Bar)
- Chef do Ano
1º Marise Rache (D’Artagnan)
2º Rodrigo A. Fonseca (Taste-Vin)
3º Cristóvão Laruça (Caravela, Mitra, Capitão Leitão e Pastus)
- Restaurante Revelação
1º Osteritta Papà
2º Zucco Cucina
3º Macaréu
- Melhor Restaurante de BH
1º Taste-Vin
2º D’Artagnan
3º Gero
*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino