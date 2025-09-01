Onde comem os chefs? Descubra os restaurantes favoritos de Zito Cavalcante

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O podcast Degusta recebe convidados de diversas áreas e origens com uma paixão em comum: a gastronomia. No penúltimo episódio, em que a chef Bruna Martins foi entrevistada, Zito Cavalcante, chef nascido em Cabo Frio, à frente do Faísca Bar, no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte, fez uma participação especial.

Na ocasião, o chef contou quais são seus restaurantes e bares favoritos em BH, aqueles que frequenta quando está de folga. E como dica boa deve ser, sempre, compartilhada, te mostramos, aqui, as indicações de Zito. Confira:

Bar da Criola

O primeiro lugar destacado pelo chef foi o Bar da Criola. Ele fica no Bairro Alto Caiçaras, na Região Noroeste da cidade. “É como se fosse quintal de casa, você pega seu copo, sua cerveja. Um lugar maravilhoso, mágico”, diz Zito, que não poupa elogios quando fala sobre o estabelecimento.

A casa se destaca pelo frango ao molho pardo, servido no almoço de quartas-feiras e a feijoada, disponível nas sextas- feiras no mesmo turno.

Serviço



Rua Rosinha Sigaud, 468A, Alto Caiçaras

(31) 99909-1772

Segunda, das 15h às 22h

De terça a sábado, das 11h às 22h

Domingo, das 11h às 20h

Bar do Momô

O Bar do Momô, que fica no Padre Eustáquio, também na Região Noroeste da cidade, tem grandes diferenciais, entre eles, um fogão a lenha e uma pracinha bem em sua frente.





“Lá tem um almoço muito gostoso, é muito bom para passar a tarde ou só para almoçar. Tem preço bom, um atendimento maravilhoso, e está em uma pracinha”, ressalta Zito.

Serviço



Rua Coronel José Benjamim, 777, loja A, Padre Eustáquio

De quarta a sexta, das 16h à 00h

Sábado, das 1hh à 00h

Domingo, das 11h às 20h

Segunda, das 16h à 00h

O Dono do Espeto



O terceiro bar recomendado por Zito é O Dono do Espeto, que também fica no Bairro Padre Eustáquio. A casa serve espetinhos que vão dos tradicionais, como o coração de galinha, a opções mais diferentes, como as almôndegas com pimenta jalapeño, de origem mexicana.

“Lá tem cerveja gelada, preço bom e espetinhos maravilhosos. Estão sempre preocupados em servir o melhor”, diz o chef do Faísca Bar.

Serviço

Rua Ingai, 967, Padre Eustáquio

(31) 99777-4100

De terça sábado, das 18h à 00h

Domingo, das 16h às 21h



