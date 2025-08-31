Assine
overlay
Início Degusta
FORA DA CAIXINHA

Toparia? Os pratos mais inusitados do Fartura 2025

Entre os pratos mais comentados desta edição do festival de gastronomia de Tiradentes, alguns se destacaram pela proposta inusitada

Publicidade
Carregando...
Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
31/08/2025 19:53

compartilhe

Siga no
x
Salgado e doce: arroz caldoso de fraldinha com doce de leite, de Ju Lima
Salgado e doce: arroz caldoso de fraldinha com doce de leite, de Ju Lima crédito: Fartura/Divulgação

A 28ª edição do Festival Fartura terminou neste domingo (31/8), em Tiradentes, no Centro-Oeste de Minas Gerais, mostrando que a gastronomia vai além do paladar: é também surpresa e ousadia.

Realizado pela Plataforma Fartura – Gastronomia do Brasil, o evento reuniu cozinheiros de várias regiões do país, espalhando sabores pelo Largo das Forras, pela Praça Santíssimo e pela Praça da Rodoviária.

Entre os pratos mais comentados desta edição, alguns se destacaram justamente pela proposta inusitada.

Leia Mais

No espaço Brasa & Lenha, os sul-mato-grossenses Paulo Machado e Lucas Caslu prepararam uma combinação que despertou a curiosidade do público: carne de jacaré com ceviche de mandioca.

A carne, de textura branca e macia, lembra peixe, mas com partes mais firmes. Acompanhada da mandioca úmida e cítrica, resultava em uma refeição completa. "É uma carne muito interessante de se trabalhar", ressaltou Paulo.

O chef levou ainda outra surpresa para Tiradentes: chapolins, pequenos grilos servidos torrados. “Não é novidade. Nossos antepassados comiam insetos. Além disso, são altamente proteicos”, afirmou. A iguaria, de textura crocante e levemente salgada, foi descrita pelo público como semelhante a um salgadinho.

A carne de jacaré com ceviche de mandioca, de Paulo Machado e Lucas Caslu, e a língua de sol glaceada de rapadura com angu de milho, de Kátia Barbosa e Yves Saliba, chamaram a atenção do público
A carne de jacaré com ceviche de mandioca, de Paulo Machado e Lucas Caslu, e a língua de sol glaceada de rapadura com angu de milho, de Kátia Barbosa e Yves Saliba, chamaram a atenção do público Nara Ferreira/EM/D.A.Press e Senac/Reprodução


Já no sábado, o Espaço Conhecimento recebeu a chef carioca Kátia Barbosa e o mineiro Yves Saliba. Juntos, apresentaram a língua de sol glaceada de rapadura com angu de milho. A receita reinterpretou a carne de sol, usando a língua bovina em versão salgada e de baixa umidade. “Nessa aula trouxemos o moderno, mas com muito de tradição. Vai dizer para o mineiro que língua é ruim?”, brincou Kátia.

A ousadia também esteve presente no domingo, quando a chef churrasqueira Ju Lima levou ao Brasa & Lenha seu arroz caldoso de fraldinha com doce de leite. A mistura entre salgado e doce nasceu de um gosto pessoal, transformado em técnica. “Misturar sabores na cozinha é imprescindível. Sempre tento unir, por exemplo, técnicas francesas com um toque mineiro. Este prato foi fruto de muitos testes até chegar ao equilíbrio”, contou. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay