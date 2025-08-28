Assine
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Como fazer granola crocante em casa que dura 2 semanas

Receita equilibra doce e salgado perfeitamente e proporciona lanche saudável e gostoso

Patryck Reinehr - Rádio Tupi
Patryck Reinehr - Rádio Tupi
Repórter
28/08/2025 12:43

Granola foi inventada por um médico suíço em 1886
Granola foi inventada por um médico suíço em 1886

Preparar granola em casa é uma excelente maneira de garantir um lanche saudável e saboroso. A receita de granola citada por uma fonte reconhecida mistura elementos doces e salgados que proporcionam um equilíbrio entre o crocante e o mastigável.

Além disso, o tempo de preparo é de apenas uma hora, tornando-a ideal para um rápido café da manhã ou um lanche reconfortante. A seguir, é apresentada uma receita que pode ser facilmente personalizada para atender às preferências pessoais.

Quais são os ingredientes necessários para fazer granola em casa?

Para preparar esta deliciosa granola, os ingredientes são simples e acessíveis. Os principais componentes incluem:

  • 200 gramas de aveia tradicional;
  • 40 gramas de flocos de coco sem açúcar;
  • nozes-pecã cruas.

Outros ingredientes são:

  • nozes picadas;
  • açúcar mascavado claro;
  • azeite extravirgem;
  • xarope de ácer.

Os temperos são complementados com sal, extrato puro de baunilha e canela em pó, enquanto os damascos secos e passas adicionam uma camada de sabor único.

Como preparar a receita no forno de maneira adequada?

Para preparar a receita, o primeiro passo é pré-aquecer o forno a 150°C. Isso garante uma caramelização adequada dos ingredientes. Em seguida, em uma tigela grande, mistura-se a aveia, o coco, as nozes-pecã, as nozes e os outros ingredientes, até formar uma mistura homogênea.

Essa mistura é distribuída uniformemente em uma forma forrada com papel vegetal, formando um retângulo de aproximadamente 28 x 23 cm.

Qual é o tempo adequado de cozimento da granola?

A granola deve ser cozida por cerca de 15 minutos antes de ser retirada do forno para mexer e reformar o retângulo. Isso é essencial para que todos os pedaços adquiram uma cor dourada uniforme.

Após retornar ao forno, a granola deve cozinhar por mais 30 minutos, com mexidas ocasionais para garantir que não fique mais escura que o desejado. É importante deixar a granola esfriar completamente antes de quebrá-la em pedaços menores e adicionar os damascos e passas.

Como armazenar e conservar para consumo posterior?

Para garantir que a granola mantenha seu frescor e textura, ela pode ser preparada com até duas semanas de antecedência e armazenada em um recipiente hermético à temperatura ambiente.

Essa prática é conveniente para aqueles que gostam de ter sempre à mão um lanche rápido e saudável. Ao armazená-la corretamente, evita-se a perda de crocância e sabor, mantendo a granola deliciosa por mais tempo.

