Truques para cortar cebola sem lágrimas e descascar alho de forma rápida
Economize tempo e evite o incômodo na cozinha, com as técnicas de preparo que eliminam o choro e facilitam o manuseio de alho e cebola
Quem se aventura na cozinha sabe que alho e cebola são a base de sabor de incontáveis receitas. No entanto, esses ingredientes cruciais também são notórios por transformarem o preparo em uma tarefa demorada e, no caso da cebola, irritante para os olhos. A boa notícia é que existem truques de cozinha simples, rápidos e eficientes que transformam esse processo.
Dominar as técnicas de manuseio desses alimentos significa menos desperdício, mais tempo livre e, o mais importante, a garantia de ter temperos frescos no dia a dia.
Alho: o segredo para descascar em segundos
O alho é amplamente utilizado e nutritivo, mas suas cascas finas e aderentes causam impaciência. Além disso, o cheiro forte pode persistir nas mãos por horas. Para evitar esses incômodos, adote um dos seguintes métodos:
Agitação em pote fechado: coloque os dentes de alho soltos em um pote ou recipiente com tampa e chacoalhe vigorosamente por cerca de 15 segundos; a fricção entre os dentes e a parede do pote faz com que a casca se solte rapidamente;
Calor do micro-ondas: aqueça os dentes de alho no micro-ondas por apenas 10 segundos, o calor solta a umidade da casca, fazendo com que ela se desgrude naturalmente;
Técnica da pressão: coloque o dente de alho sobre a tábua de corte e use a lateral de uma faca grande para pressioná-lo com um golpe rápido e firme, a casca se rompe e se solta de imediato;
Água morna: para grandes quantidades, mergulhar os dentes em água quente por alguns minutos amolece as cascas, tornando a remoção manual muito mais fácil e rápida.
Como cortar e descascar cebola sem sofrimento
A cebola é temida por causa do ardor que provoca nos olhos. Isso ocorre porque, ao ser cortada, a cebola libera enzimas que reagem e formam um gás irritante (propenotiol S-óxido). Esse gás, ao entrar em contato com a água natural dos olhos, se transforma em ácido sulfúrico, gerando a ardência e, consequentemente, as lágrimas.
Felizmente, existem truques que controlam essa reação química:
Resfriamento estratégico: coloque a cebola na geladeira por 30 minutos ou no congelador por 10 minutos antes de cortar, o frio retarda a liberação dos compostos sulfúricos, reduzindo a irritação;
Ventilação no corte: posicione um ventilador pequeno direcionado para a tábua de corte, outra alternativa é simplesmente abrir a janela, o fluxo de ar dispersa o gás irritante antes que ele atinja os olhos;
Corte sob água corrente: cortar a cebola debaixo da torneira ou manter a lâmina da faca constantemente molhada ajuda a absorver e dispersar o gás antes que ele volatilize;
Corte correto: deixar a raiz da cebola por último é essencial, a maior concentração dos compostos que causam as lágrimas está na base, corte a cebola ao meio no sentido do comprimento, fatie e pique, mantendo a raiz intacta até o último momento.
Dicas extras na cozinha
Para além do preparo imediato, incorpore hábitos que agilizam a rotina e facilitam a alimentação e preparo:
Preparo e congelamento: pique grandes quantidades de alho e cebola e congele em porções individuais, é uma forma de ter tempero fresco sempre à mão, economizando tempo;
Pasta de alho caseira: triture o alho com um pouco de azeite ou óleo e armazene em pote vedado na geladeira, essa pasta mantém o sabor por semanas e evita o trabalho de descascar diariamente;
Neutralize o cheiro nas mãos: para retirar o odor forte após manusear os ingredientes, esfregue as mãos em um utensílio de aço inox (como uma colher) sob água corrente, outra alternativa eficaz é esfregar as mãos com um pouco de limão.
Com essas pequenas mudanças no seu método de preparo, alho e cebola deixam de ser vilões e se tornam apenas a base saborosa para as suas próximas refeições, de forma prática e sem lágrimas.