Assine
overlay
Início Degusta
DICAS

O segredo da farofa de restaurante: como alcançar a crocância perfeita

Descubra os segredos para uma farofa de restaurante; aprenda a escolher a farinha certa, usar a gordura ideal e dominar a técnica de preparo

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
28/08/2025 16:15 - atualizado em 28/08/2025 16:15

compartilhe

Siga no
x
O segredo, na verdade, não está em um ingrediente mágico, mas em um conjunto de técnicas de preparo
O segredo, na verdade, não está em um ingrediente mágico, mas em um conjunto de técnicas de preparo crédito: Pexels

Poucos acompanhamentos são tão versáteis e amados quanto a farofa. Ela eleva um simples churrasco, acompanha um delicioso feijão tropeiro, o clássico da culinária mineira, e dá um toque especial a pratos sofisticados. No entanto, conseguir a textura perfeita, tão crocante e soltinha quanto a dos melhores restaurantes, é um desafio para muitos.

O segredo, na verdade, não está em um ingrediente mágico, mas em um conjunto de técnicas de preparo que fazem toda a diferença. Para que a sua farofa resista e mantenha a leveza e o sabor, é fundamental dominar cada etapa, desde a escolha dos ingredientes até o momento de servir.

Leia Mais

A farinha: a base da crocância

O primeiro passo para o sucesso é a escolha da farinha. Para alcançar a textura de restaurante, fuja da farinha de mandioca fina, que tende a absorver muita gordura e resultar em uma massa pesada. 

A dica dos chefs é usar a versão flocada ou granulada. Ela possui grãos maiores, que não encharcam, garantindo uma farofa leve e soltinha. A Farinha de milho também é uma ótima alternativa, especialmente a versão flocada, que oferece um sabor sutilmente adocicado.

A gordura ideal para sabor e textura

A gordura é o que envolve cada floco de farinha, criando a crocância. A manteiga de boa qualidade é a preferida em muitos restaurantes, pois agrega sabor e um brilho especial. Para evitar que a manteiga queime na frigideira, muitos cozinheiros a misturam com um fio de azeite. 

Outra opção que eleva o sabor é a gordura de bacon, que traz um aroma defumado inconfundível. O segredo, porém, é o equilíbrio: a farofa deve ser úmida para tostar, mas nunca excessivamente oleosa.

Refogado aromático: o início de tudo

Antes de adicionar a farinha, a base de sabor precisa ser construída. Em fogo baixo, refogue cebola picada em cubos minúsculos e alho. Ingredientes como Cenoura ralada e outros legumes também podem ser adicionados para uma camada extra de sabor. 

O truque é refogar lentamente, sem pressa, até que a cebola fique translúcida e o alho, perfumado. Se esses temperos queimarem, o sabor amargo pode estragar todo o resultado.

O segredo dos chefs: tostar com paciência

Este é o momento decisivo para a crocância. Adicione a farinha aos poucos, mexendo sem parar com uma espátula ou colher de pau. O fogo deve estar baixo a médio. A farinha precisa ser “puxada”, ou seja, mexida constantemente para tostar de maneira uniforme e absorver a gordura. Continue o processo até que a farofa esteja dourada e com a textura soltinha. A paciência nesse passo é o que diferencia a farofa caseira da de restaurante.

Adicionais que fazem a diferença

Para dar um toque especial, inclua ingredientes extras no final do preparo. Eles não apenas adicionam sabor e textura, mas também tornam a farofa única.

  • Bacon crocante: frito separadamente e adicionado por último para manter a crocância;

  • Castanhas ou amendoim: torrados e picados, dão uma crocância extra;

  • Ovos mexidos: tornam a farofa mais macia e nutritiva;

  • Banana frita: adiciona um contraste adocicado e macio;

  • Ervas frescas: salsinha, cebolinha e até coentro, finalizam com um toque de frescor.

Tópicos relacionados:

farofa gastronomia receitas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay